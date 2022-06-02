Российских лоббистов больше не будут впускать в здание Европарламента 5 2.06.2022, 19:22

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Их обвинили в распространении пропаганды, а также ложных рассказах о войне в Украине.

Представителям российских компаний запрещено посещать помещения Европейского парламента. Их обвинили в распространении пропаганды, а также ложных рассказах о войне в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт главы Европейского парламента Роберти Мецоли.

"Немедленно вступает в силу запрет на въезд представителям российских компаний в помещение Европейского парламента. Мы не должны позволять им распространять свою пропаганду и ложные, токсичные рассказы о вторжении в Украину. Мы останемся едиными и сильными против автократов", - написала Мецола.

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