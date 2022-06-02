закрыть
2 июня 2022, четверг, 20:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российских лоббистов больше не будут впускать в здание Европарламента

5
  • 2.06.2022, 19:22
  • 2,328
Российских лоббистов больше не будут впускать в здание Европарламента

Их обвинили в распространении пропаганды, а также ложных рассказах о войне в Украине.

Представителям российских компаний запрещено посещать помещения Европейского парламента. Их обвинили в распространении пропаганды, а также ложных рассказах о войне в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт главы Европейского парламента Роберти Мецоли.

"Немедленно вступает в силу запрет на въезд представителям российских компаний в помещение Европейского парламента. Мы не должны позволять им распространять свою пропаганду и ложные, токсичные рассказы о вторжении в Украину. Мы останемся едиными и сильными против автократов", - написала Мецола.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Самая большая глупость Путина
Самая большая глупость Путина Томас Фридман
Свобода победит имперскую гордыню
Свобода победит имперскую гордыню Леонид Невзлин
Звездный час
Звездный час Андрей Пионтковский
Последнее оружие победы
Последнее оружие победы Андрей Зубов