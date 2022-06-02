Лукашенковские профсоюзы: Белорусы продолжают жаловаться на завышенные цены 2 2.06.2022, 19:25

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Годовая инфляция в Беларуси в апреле была на уровне 16,8%.

Белорусы жалуются на завышенные цены на товары, сообщает федерация профсоюзов. По их данным, среди таких товаров — макароны, крупы, мука, детское питание. Напомним, годовая инфляция в Беларуси в апреле была на уровне 16,8%.

— Мы постоянно следим за тем, что происходит на потребительском рынке. И видим, что ситуация может меняться чуть ли не каждый день. Это, безусловно, связано со многими обстоятельствами — ограничительными мерами, введенными против нашей страны, мировом ростом цен на различные услуги, логистическими сложностями и другое, — отмечают в федерации профсоюзов.

Официальные профсоюзы сообщают, что продолжают получить на свою горячую линию сообщения о завышенные цены.

В мае профсоюзы зафиксировали скачок цен на некоторые товары.

— Например, по отношению к февралю на более чем на 12% подорожали крупы, цены на каши для детского и диетического питания выросли на 25%, на макароны — свыше 18%, растительное масло и мука выросли на 15%. Вместе с тем на прежнем уровне сохранились цены на молочную продукцию, свинину на кости и на куриное мясо, — отмечают профсоюзы.

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