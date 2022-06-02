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Страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти на 50%

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  • 2.06.2022, 19:27
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Страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти на 50%

Чтобы заменить российскую нефть.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и их союзники договорились увеличить добычу нефти на 648 тыс. баррелей в сутки в июле и августе. Ранее планировалось увеличить добычу только на 432 тыс. баррелей в сутки. Об этом пишут агентства Reuters и Bloomberg.

Такое решение было принято в связи с тем, что из-за санкций добыча нефти Россией упала примерно на 1 млн баррелей в сутки. В апреле РФ не смогла поставить на рынок требуемый ОПЕК+ месячный объем нефти в 10,44 млн баррелей в сутки. РФ смогла добыть только 9,3 млн баррелей.

Согласно ряду отраслевых оценок, западные санкции могут сократить добычу в России 2-3 млн баррелей в сутки, уточняет Reuters.

Источник агентства сказал, что Россия может согласиться с другими членами ОПЕК+ на такое увеличение добычи, чтобы сохранить поддержку со стороны стран Персидского залива, которые, как правило, занимают нейтральную позицию в отношении войны на Украине.

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