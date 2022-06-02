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Минобороны РФ выдало съемки из учебной части в Белгороде за кадры с поля боя в Украине

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  • 2.06.2022, 19:41
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Минобороны РФ выдало съемки из учебной части в Белгороде за кадры с поля боя в Украине

Видео снято в 25 минутах езды от центра города.

Министерство обороны РФ 12 мая опубликовало в Telegram пропагандистский ролик о работе ремонтных подразделений "в ходе "специальной военной операции", но забыло удалить метаданные из файла. Это заметило российское издание "Настоящее время".

В ролике под музыку калифорнийского композитора Кевина Рикса бронированная эвакуационная машина с триколором буксирует по бездорожью танк с буквой Z, затем прямо в поле пара военнослужащих с замазанными лицами меняют ему двигатель.

"Приезжаем на поле боя, забираем поврежденную, сломанную технику. В разных случаях приходилось вытаскивать прямо с поля боя, под обстрелом", – комментирует анонимный российский военный в каске и балаклаве.

Однако видео снято не в Украине, а в 357-м учебном центре военно-космических сил РФ, расположенном на западе Белгорода, в 25 минутах езды от центра города. Об этом свидетельствуют метаданные файла, содержащие точные географические координаты места съемки.

Журналисты также проанализировали само видео и выяснили, что буксировка "поврежденного" танка происходит в районе учебной части и близлежащего садового товарищества "Фазенда", дома которого также видны на кадрах российского военного ведомства.

Издание проверило несколько десятков других роликов в Telegram минобороны РФ. У большинства из них отсутствуют данные о геолокации. У некоторых они все же остались и указывают на территорию Украины.

Например, отмечает "Настоящее время", этот ролик, посвященный "боевой работе расчетов реактивных систем "Град", судя по метаданным, был снят в Харьковской области и находился в папке с примечательным названием "7_05_2022 фосфорные боеприпасы".

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