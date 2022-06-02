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Украина противостоит вторжению РФ: день 99-й

  • 2.06.2022, 19:48
Украина противостоит вторжению РФ: день 99-й

В Беларуси минируют лесные дороги в приграничных с Украиной районах.

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию по состоянию на вечер 2 июня по поводу российского вторжения.

Об этом говорится в официальном Facebook Генштаба ВСУ.

В строительстве отмечается: «Продолжаются девяносто девятые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях основные усилия вооруженных сил Республики Беларусь сосредоточены на усилении мер по охране государственной границы. Одновременно осуществляется минирование лесных дорог, объездных путей и мостов в приграничных с украиинским государством районах. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории Республики Беларусь.

На Северском направлении враг активных действий не производил. Отмечается перемещение артиллерийских и мотострелковых подразделений, находившихся в районах обновления.

На Слобожанском направлении противник продолжает подготовительные меры по ведению наступления, подразделения пополняют утраченное вооружение, военную технику и материальные средства.

В целях снижения наступательного потенциала наших войск враг применяет ствольную и реактивную артиллерию по позициям сил обороны.

В Харьковском направлении противник активных действий не проводил. Основные усилия сосредотачиваются на содержании занятых рубежей и маршрутов поставки, сдерживании действий Сил обороны. Враг продолжает обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Циркуны, Старая Гнилица, Победа и Старый Салтов. Наносил авиационные удары вблизи Нового.

В Славянском направлении противник основные усилия сосредотачивает на создании условий для ведения наступления. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Довгенькое, Вернополье, Грушеваха, Большая Камышеваха и Гусаровка.

На Донецком направлении российские оккупанты продолжают применение минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения.

На Лиманском направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Соснового, Святогорска, Старого Каравана и Райгородка. Вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Студенок, Сосновое и Яровое, боевые действия продолжаются. В этом направлении враг активизировал работу средств радиоэлектронной борьбы.

На Северодонецком направлении оккупанты продолжают обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Северодонецк и Лисичанск. Вражеская штурмовая авиация нанесла авиаудары в районах населенных пунктов Устиновка и Боровское. Кроме того, вблизи Боровского противник вел штурмовые действия, успеха не имел.

На Бахмутском направлении враг вел наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Камышеваха, Николаевка, Врубовка, Берестово и Белогоровка, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не проводил, пытается усилить группировку и восстановить потери вооружения и военной техники. Нанес авиаудары по гражданской инфраструктуре Марьинки. Кроме того, обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Возрождения, Доломитное, Торецк, Новобахмутовка, Авдеевка, Пески, Никольское, Угледар и другие.

На Южнобугском направлении, с целью удержания рубежей обороны, российские кафиры разрушают объекты транспортной инфраструктуры на возможных направлениях продвижения Сил обороны.

В Криворожском направлении враг вынужден перейти к обороне неподготовленных рубежей. Активизировал работу средств радиоэлектронной борьбы. Осуществил огневое поражение гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Широкое, Лепетиха, Шевченково, Осокоровка, Партизанское и других.

В Черноморской и Азовской операционных зонах корабельные группировки противника сосредотачиваются на поддержании благоприятного оперативного режима и блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

Враг продолжает нести потери в живой силе и технике. Так, по имеющейся информации, в лечебные учреждения только на временно оккупированных территориях Донецкой области в период 27-28 мая 2022 года попали 115 раненых и 32 тела погибших.

В связи с большими санитарными и безвозвратными потерями в воинских частях и подразделениях 1-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии вооруженных сил Российской Федерации, продолжаются мероприятия по принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой области».

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