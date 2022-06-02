Швеция предоставит Украине противокорабельные ракеты, противотанковое вооружение и боеприпасы 1 2.06.2022, 20:27

3,314

А также выделит финансовую помощь для ВСУ.

Швеция направит в Украину противокорабельное, противотанковое и стрелковое вооружение и боеприпасы в рамках четвертого пакета помощи нашему государству. Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде в Twitter.

Sweden will send anti-ship missiles, anti-tank weapons and 12.7 mm rifles including ammunition to 🇺🇦. This 4th support package also includes financial contribution to the Ukrainian Armed Forces. Total amount includes more than 95 million euros. Russia’s war against 🇺🇦 must stop! — Ann Linde (@AnnLinde) June 2, 2022

По ее словам, пакет также будет включать в себя финансовую поддержку украинской армии.

"Швеция отправит Украине противокорабельные ракеты, противотанковое оружие и 12,7 мм винтовки, в том числе боеприпасы. Этот четвертый пакет поддержки включает также финансовый взнос на нужды Вооруженных сил Украины. Общая сумма составляет более 95 миллионов евро. Война России против Украины должна прекратиться", — написала Линде.

Министр не уточнила о каком именно вооружении говорится. Также не рассказала о количестве военной помощи.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».