Швеция предоставит Украине противокорабельные ракеты, противотанковое вооружение и боеприпасы

Швеция предоставит Украине противокорабельные ракеты, противотанковое вооружение и боеприпасы1
- 2.06.2022, 20:27
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А также выделит финансовую помощь для ВСУ.
Швеция направит в Украину противокорабельное, противотанковое и стрелковое вооружение и боеприпасы в рамках четвертого пакета помощи нашему государству. Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде в Twitter.
Sweden will send anti-ship missiles, anti-tank weapons and 12.7 mm rifles including ammunition to 🇺🇦. This 4th support package also includes financial contribution to the Ukrainian Armed Forces. Total amount includes more than 95 million euros. Russia’s war against 🇺🇦 must stop!— Ann Linde (@AnnLinde) June 2, 2022
По ее словам, пакет также будет включать в себя финансовую поддержку украинской армии.
"Швеция отправит Украине противокорабельные ракеты, противотанковое оружие и 12,7 мм винтовки, в том числе боеприпасы. Этот четвертый пакет поддержки включает также финансовый взнос на нужды Вооруженных сил Украины. Общая сумма составляет более 95 миллионов евро. Война России против Украины должна прекратиться", — написала Линде.
Министр не уточнила о каком именно вооружении говорится. Также не рассказала о количестве военной помощи.