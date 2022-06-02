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Швеция предоставит Украине противокорабельные ракеты, противотанковое вооружение и боеприпасы

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  • 2.06.2022, 20:27
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Швеция предоставит Украине противокорабельные ракеты, противотанковое вооружение и боеприпасы

А также выделит финансовую помощь для ВСУ.

Швеция направит в Украину противокорабельное, противотанковое и стрелковое вооружение и боеприпасы в рамках четвертого пакета помощи нашему государству. Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде в Twitter.

По ее словам, пакет также будет включать в себя финансовую поддержку украинской армии.

"Швеция отправит Украине противокорабельные ракеты, противотанковое оружие и 12,7 мм винтовки, в том числе боеприпасы. Этот четвертый пакет поддержки включает также финансовый взнос на нужды Вооруженных сил Украины. Общая сумма составляет более 95 миллионов евро. Война России против Украины должна прекратиться", — написала Линде.

Министр не уточнила о каком именно вооружении говорится. Также не рассказала о количестве военной помощи.

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