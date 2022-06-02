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Меркель: Я поддерживаю право украинцев на самооборону

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  • 2.06.2022, 20:32
  • 5,216
Меркель: Я поддерживаю право украинцев на самооборону
Ангела Меркель

Экс-канцлер ФРГ первый раз высказалась об Украине с начала войны.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель впервые с начала войны выступила на публике и поддержала Украину, передает Zeit Online.

"Я солидарна с Украиной, атакованной Россией, и поддерживаю ее право на самооборону", – заявила она на церемонии в честь отставки лидера профсоюзов Германии Райнера Хоффмана. Меркель добавила, что поддерживает все меры, принимаемые Германией и другими странами ЕС, а также США, НАТО, G7 и ООН.

Она упомянула о страданиях мирного населения Украины и о жестокостях российской армии, в частности в Буче, отметила волну солидарности в ЕС, в том числе по отношению к беженцам из Украины, и выступила за дальнейшее сплочение Европы.

4 апреля пресс-служба Меркель обнародовала письмо, где она отказалась принять приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить Бучу, пострадавшую от оккупантов. Также он отвергла критику со стороны президента Украины Владимира Зеленского в связи с позицией кабинета Меркель относительно возможности принятия Украины в НАТО. Меркель заявила, что остаётся приверженной своим решениям.

Оценивая первое публичное заявление Меркель о поддержке Украины, французское издание Le Monde отмечает, что она ничего не ответила критикам, обвиняющим ее в излишней сговорчивости с президентом России Владимиром Путиным. Британская The Guardian в свою очередь обращает внимание, что Меркель так и не озвучила причин, как ее правительство допустило такую непреодолимую зависимость Германии от российских энергоносителей.

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