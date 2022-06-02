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США наложили санкции на яхты Путина

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  • 2.06.2022, 21:08
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США наложили санкции на яхты Путина

Что известно о яхтах президента РФ.

Соединенные Штаты Америки (США) наложили санкции на две яхты, которые связывают с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Министерство финансов США.

Сообщается, что санкции введены в отношении яхт Graceful под флагом Российской Федерации и Olympia под флагом Каймановых островов. Управление контроля за иностранными активами США определило их как связанные с Путиным.

Под санкции также попали связанные с ним компании, которые привлечены к управлению этими яхтами, - Ironstone Marine Investments, JSC Argument и O’Neill Assets Corporation.

Что известно о яхтах Путина

Яхта Graceful ("изящная" или "грациозная") длиной 82 метра была спущена на воду в 2014 году. На ней есть бассейн, вертолетная площадка, два этажа апартаментов, гостевых кают и гостиных. Стоимость оценивается в 100 млн долларов.

Суперяхта Olympia имеет длину 57 метров, предположительно, была подарена олигархом Романом Абрамовичем в 2005 году. Входит в топ-100 самых больших яхт в мире. На ней есть несколько катеров для прогулок, каюты отделаны красным деревом и позолочены.

Отметим, яхта Graceful успела покинуть немецкий порт и направиться в Балтийское море до введения европейских санкций.

А в Италии была арестована яхта "Шахерезада", которую тоже связывают с Путиным.

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