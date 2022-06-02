«Беларусбанк» выдает карточки с буквой Z 16 2.06.2022, 21:22

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Фотофакт.

Жительница Гомеля получила в "Беларусбанке" пластиковую карточку с буквой Z на одной стороне. Этот дизайн женщине не понравился.

"На вопрос, можно ли мне карточку с другим дизайном, сотрудница банка сказала, что руководство банка дало указание выдавать исключительно с таким вот", — рассказала она журналистам euroradio.fm.

Как оказалось, эта карточка клуба "Z-класс", выпускать ее "Беларусбанк" начал еще в сентябре 2021 года. Карточки выпускаются для школьников. Почему было выбрано такое название, в банке не объясняют. Можно предположить, что это отсылка к поколению Z — то есть людей, рожденных между 1995 и 2010 годами. Тем более что сами карточки выпускают для детей от 6 до 18 лет.

В банке говорят, что с событиями в Украине название "не может быть связано". Как известно, буквы Z, V и O активно используются русскими в войне против Украины. Их также активно применяет российская пропаганда.

В Беларуси букву Z часто можно видеть в кабинетах силовиков, где записываются "покаяльные" видео с задержанными.

В "Беларусбанке" объяснили, что при заказе карточки этого клуба можно выбрать один из двух дизайнов — изображение ракеты или букву Z. Но полученную карточку нельзя бесплатно заменить на другой дизайн — ее нужно вернуть в банк и оформить заявление на выпуск новой. Стоить это будет 10 рублей.

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