закрыть
2 июня 2022, четверг, 22:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Вице-канцлер ФРГ: Экономика России рушится под натиском санкций

1
  • 2.06.2022, 21:53
  • 2,088
Вице-канцлер ФРГ: Экономика России рушится под натиском санкций
Роберт Хабек

ВВП страны-агрессора сократился на 9%.

Международные санкции, введенные против России из-за ее вторжения в Украину, резко негативно влияют на экономику РФ, российская экономика рушится, заявил министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек в ходе дебатов в бундестаге по проекту бюджету ФРГ в четверг, 2 июня, передает DW.

По словам Хабека, правительство президента России Владимира Путина все еще много зарабатывает на экспорте энергоносителей, и "это причиняет боль", но Путин "все меньше может купить на полученные деньги, фактически, уже ничего". Экспорт в Россию из стран, присоединившихся к экономическим санкциям, за последние месяцы сократился на 53 процента, а из стран, не участвующих в санкциях - на 45 процентов, отметил министр.

"К примеру, Россия больше не получает апдейтов безопасности для программного обеспечения самолетов. В результате ее самолеты скоро останутся на земле. Стране не хватает технических товаров, что разрушило производственные процессы. Время работает против России, оно работает против российской экономики", - указал Роберт Хабек.

Обвал российского ВВП

ВВП России, по словам Хабека, уже сократился на девять процентов, кредитный рейтинг этой страны обвалился до "мусорного", активность РФ в сфере инвестиций сократилась на 34 процента.

Германский вице-канцлер признал, что антироссийские санкции оказывают негативное влияние и на экономику ФРГ. Он, однако, подчеркнул, что Германия участвует в санкциях, чтобы подорвать российскую экономику. "Таким путем Германия вносит свой политико-экономический вклад с тем, чтобы эта война когда-то закончилась", - пояснил Роберт Хабек.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Где была ваша прозорливость 24 февраля, когда с территории Беларуси пошли танки?
Где была ваша прозорливость 24 февраля, когда с территории Беларуси пошли танки? Наталья Радина
Самая большая глупость Путина
Самая большая глупость Путина Томас Фридман
Свобода победит имперскую гордыню
Свобода победит имперскую гордыню Леонид Невзлин
Звездный час
Звездный час Андрей Пионтковский