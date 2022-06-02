Вице-канцлер ФРГ: Экономика России рушится под натиском санкций 1 2.06.2022, 21:53

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Роберт Хабек

ВВП страны-агрессора сократился на 9%.

Международные санкции, введенные против России из-за ее вторжения в Украину, резко негативно влияют на экономику РФ, российская экономика рушится, заявил министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек в ходе дебатов в бундестаге по проекту бюджету ФРГ в четверг, 2 июня, передает DW.

По словам Хабека, правительство президента России Владимира Путина все еще много зарабатывает на экспорте энергоносителей, и "это причиняет боль", но Путин "все меньше может купить на полученные деньги, фактически, уже ничего". Экспорт в Россию из стран, присоединившихся к экономическим санкциям, за последние месяцы сократился на 53 процента, а из стран, не участвующих в санкциях - на 45 процентов, отметил министр.

"К примеру, Россия больше не получает апдейтов безопасности для программного обеспечения самолетов. В результате ее самолеты скоро останутся на земле. Стране не хватает технических товаров, что разрушило производственные процессы. Время работает против России, оно работает против российской экономики", - указал Роберт Хабек.

Обвал российского ВВП

ВВП России, по словам Хабека, уже сократился на девять процентов, кредитный рейтинг этой страны обвалился до "мусорного", активность РФ в сфере инвестиций сократилась на 34 процента.

Германский вице-канцлер признал, что антироссийские санкции оказывают негативное влияние и на экономику ФРГ. Он, однако, подчеркнул, что Германия участвует в санкциях, чтобы подорвать российскую экономику. "Таким путем Германия вносит свой политико-экономический вклад с тем, чтобы эта война когда-то закончилась", - пояснил Роберт Хабек.

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