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Минтранс прошелся рейдом по такси

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  • 2.06.2022, 22:01
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Минтранс прошелся рейдом по такси

Нарушений оказалось больше, чем автомобилей.

Транспортная инспекция в последней декаде мая провела рейд среди такси по всей стране. За это время было проверено примерно 1000 машин, а нарушений выявлено более 1240, сообщает официальный телеграм-канал Минтранса.

В число наиболее распространенных нарушений попало отсутствие у водителей необходимых документов — 217 фактов. Также часто встречалось отсутствие техосмотра — в 72 случаях. На работе с выключенным таксометром (либо вообще без него) попался 51 водитель.

39 таксистов не имели страхования гражданской ответственности автоперевозчика перед пассажирами. В 28 случаях установлено, что водитель не прошел обучающие курсы по утвержденной Минтрансом программе. Кроме того, выявлено 7 фактов ведения незаконной предпринимательской деятельности.

Наконец, в 796 случаях отмечено, что автомобиль-такси оформлен с нарушениями требований правил автоперевозок пассажиров.

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