Минтранс прошелся рейдом по такси

Минтранс прошелся рейдом по такси2
- 2.06.2022, 22:01
- 1,060
Нарушений оказалось больше, чем автомобилей.
Транспортная инспекция в последней декаде мая провела рейд среди такси по всей стране. За это время было проверено примерно 1000 машин, а нарушений выявлено более 1240, сообщает официальный телеграм-канал Минтранса.
В число наиболее распространенных нарушений попало отсутствие у водителей необходимых документов — 217 фактов. Также часто встречалось отсутствие техосмотра — в 72 случаях. На работе с выключенным таксометром (либо вообще без него) попался 51 водитель.
39 таксистов не имели страхования гражданской ответственности автоперевозчика перед пассажирами. В 28 случаях установлено, что водитель не прошел обучающие курсы по утвержденной Минтрансом программе. Кроме того, выявлено 7 фактов ведения незаконной предпринимательской деятельности.
Наконец, в 796 случаях отмечено, что автомобиль-такси оформлен с нарушениями требований правил автоперевозок пассажиров.