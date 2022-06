Ученые выявили лучшую ягоду для мозга 2.06.2022, 22:05

Употребление ее улучшает память и мозговую деятельность.

Ученые выяснили, что регулярное употребление клюквы помогает держать мозг в тонусе. Такой вывод сделан в исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Nutrition.

В рамках эксперимента исследователи в течение 12 недель наблюдали за группой из 60 человек в возрасте от 50 до 80 лет, в рацион которых добавили сушеную замороженную клюкву. Основываясь на тестах когнитивных способностей до и после эксперимента, ученые пришли к выводу, что клюква помогает улучшить эпизодическую память и мозговую деятельность.

Автор исследования, нутрициолог Университета Восточной Англии Дэвид Вазур отметил, что результаты исследования очень многообещающие, но неясно, помогает ли клюква защитить организм от серьезных неврологических болезней.

"Результаты исследования ободряют, особенно учитывая, что за относительно короткий промежуток времени клюква смогла значительно улучшить память и мозговую деятельность. Однако нам еще предстоит выяснить, действует ли этот эффект на людях с нейродегенеративными заболеваниями", — приводит его слова Eat This, Not That.

Помимо добавления клюквы в свой рацион, специалисты также советуют употреблять и другие ягоды, а также орехи и шпинат.

