В Борисове в магазине женщина украла продукты из корзины пенсионерки 1 2.06.2022, 22:24

Видеофакт.

В Сети появилось видео с камеры наблюдения продуктового магазина в Борисове, на котором видно, как неизвестная похищает продукты из корзины, которые приобрела пожилая женщина. Милиция проводит проверку.

Как сообщили в УВД Миноблисполкома, хищение произошло днем 29 мая в магазине, который находится по улице Гагарина. Заявления о краже в милицию не поступало, но оперативники сами связались с администрацией магазина и выехали на место происшествия.

Выяснилось, что 85-летняя женщина, купив продукты питания, отвлеклась и оставила корзинку возле камеры хранения. В этот момент другая посетительница переложила продукты в свою сумку, положила ее в ячейку и направилась в торговый зал.

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