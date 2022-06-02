В Борисове в магазине женщина украла продукты из корзины пенсионерки

В Борисове в магазине женщина украла продукты из корзины пенсионерки1
- 2.06.2022, 22:24
Видеофакт.
В Сети появилось видео с камеры наблюдения продуктового магазина в Борисове, на котором видно, как неизвестная похищает продукты из корзины, которые приобрела пожилая женщина. Милиция проводит проверку.
Как сообщили в УВД Миноблисполкома, хищение произошло днем 29 мая в магазине, который находится по улице Гагарина. Заявления о краже в милицию не поступало, но оперативники сами связались с администрацией магазина и выехали на место происшествия.
Выяснилось, что 85-летняя женщина, купив продукты питания, отвлеклась и оставила корзинку возле камеры хранения. В этот момент другая посетительница переложила продукты в свою сумку, положила ее в ячейку и направилась в торговый зал.