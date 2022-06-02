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Тихановская: Отмена санкций принесет Путину и Лукашенко финансовую передышку и фальшивое ощущение победы

  • 2.06.2022, 22:26
Тихановская: Отмена санкций принесет Путину и Лукашенко финансовую передышку и фальшивое ощущение победы
Светлана Тихановская

Санкции необходимо усилить.

Светлана Тихановская высказалась об идее снять санкции на белорусский калий в обмен на «коридор» для украинского зерна через территорию Беларуси. Письмо со своей позицией лидер белорусского демократического сообщества отправила генеральному секретарю ООН, президенту США и председателю Совета Евросоюза.

Главные фрагменты письма:

— Отмена санкций в отношении Лукашенко и Путина принесет им финансовую передышку и фальшивое ощущение победы. Такая сделка укрепит убеждённость режимов в том, что насилие окупается, и укрепит его позиции, что приведет к новым репрессиям в Беларуси и большей агрессии в Украине.

— Российская блокада украинских портов должна быть немедленно снята, чтобы обеспечить безопасный и бесперебойный доступ украинского зерна на мировые рынки. Всем заинтересованным странам под руководством ООН при поддержке США, ЕС, Великобритании и всех ответственных стран нужно решительно принудить Россию к этому варианту.

— Позиция ООН должна быть четко сформулирована: давление надо оказывать на Россию, а не на Украину и на беларусский народ ценой их безопасности и будущего как независимых и суверенных стран.

— Лукашенко утратил способность принимать суверенные решения, его не считают минимально надежной стороной для заключения соглашений. Он потерял субъектность, не говорит и не действует от имени беларусского народа. Лукашенко выбрал стратегию создания кризисов безопасности и его необходимо остановить, прежде чем он нанесет ещё больший ущерб беларусскому народу и международной безопасности.

— Вместо того, чтобы снимать санкции с Лукашенко, их необходимо усилить, расширить их границы и улучшить их исполнение.

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