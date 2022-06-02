Германия призвала ЕС отменить принцип единогласия во внешней политике 1 2.06.2022, 22:53

В Берлине считают, что ЕС нужно принять реформы для того, чтобы подготовится к расширению блока.

В Германии считают, что Евросоюзу нужно принять реформы для того, чтобы подготовится к расширению блока. В частности, необходимо отменить единогласное принятие решений.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Германии в Twitter, об этом заявила глава немецкого дипломатического ведомства Анналена Бербок.

"Если мы хотим продолжить развивать и расширять Европейский союз, то не можем просто доставить еще три стула в круг. Нужно углубить и реформировать ЕС", - подчеркнула Бербок.

Бербок отмечает, что в первую очередь Евросоюзу необходимо отказаться от принципа единогласного решения во внешней политике.

Также она призвала поскорее начать переговоры с Албанией и Северной Македонией о членстве в блоке.

"Это то, что мы пообещали, и мы не можем дальше держать страны Западных Балкан на этом же этапе", - заявила глава МИД Германии.

Напомним, ранее премьер-министр Италии Марио Драги призвал ЕС отказаться от принципа единогласия в отношении внешнеполитических решений и подготовиться к изменениям договора после вторжения России в Украину. Это необходимо для принятия эффективных мер против агрессора.

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