Шуневич и Лукашенко опасаются белорусских охотников 4 2.06.2022, 23:00

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На руках у белорусов находится более 114 тысяч единиц оружия.

Глава Белорусского общества охотников и рыболовов (БООР) Игорь Шуневич предлагает не выдать оружие людям, которые «по определению» не являются охотниками и хранят оружие для других целей. Об этом он заявил на БТ.

«Проблема, на мой взгляд, сегодня стоит в том, что значительная часть оружия, охотничьего оружия, которое находится на руках у граждан наших и не используется по прямому назначению, то есть не является орудием в руках охотника, находится в сейфах, хранится с различными целями кроме как целей охоты, для чего оно и приобреталось. Все они имеют государственное удостоверение на право охоты, но охотниками по определению не являются. И где и кем будет использовано это оружие, кроме как на законных основаниях, а законным основанием является только охота и хранение с целью охоты, я боюсь, что разные бывают варианты и разные случаи, в том числе трагичные, которые мы с вами знаем», – заявил Шуневич.

Шуневич предлагает давать разрешение на приобретение оружия только тем людям, которые участвуют в деятельности первичных организаций охотников, например БООР.

«Поэтому было предложение и оно остается моим предложением чтобы вернуться к старой системе участия тех людей которые хотят охотиться в первичной охотничьей организации, будь то БООР, будь то «Динамо», мы не эксклюзивны в этом вопросе, и только после того, когда ты пройдешь все формальности, препятствия или препоны, которые существуют для того, чтобы стать охотником, желая им быть, только после этого ты имеешь право приобрести оружие. Равно как ты можешь потерять право на оружие, если ты выйдешь из этого общества», – поделился идеями Шуневич.

Как пояснил Шуневич, в Беларуси более 90 тысяч граждан имеют право на охоту, из которых активными охотниками являются около 43%, то есть около 38 тысяч человек. При этом на руках у граждан находится более 114 тысяч единиц оружия.

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