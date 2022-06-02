Глава МВД Украины: Все украинцы должны иметь оружие в целях защиты 6 2.06.2022, 23:09

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Денис Монастырский

Украинцы успешно сдали тест на владение оружием.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский считает, что все граждане Украины должны иметь огнестрельное оружие для защиты своих домов.

В эфире телемарафона он заявил, что украинцы успешно сдали тест на владение оружием, начиная с 24 февраля — с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, передает «Новое время».

«На самом деле наши граждане получили тест на владение оружием, начиная с 24 февраля. Были розданы десятки тысяч единиц оружия в больших городах. И это был огромный вызов для всех нас. Думали, каким образом будет использовано это оружие: не будет ли оно использовано против украинцев, против Украины, но сегодня мы приближаемся к сотому дню сопротивления (российской вооруженной агрессии — ред.), и можем сказать, что этот экзамен пройден», — заявил он.

Монастырский подчеркнул, что оборот оружия в Украине должен быть урегулирован на уровне закона.

«Оборот оружия должен быть урегулирован на уровне закона. Моя личная позиция — для защиты собственного дома у украинца должно быть оружие», — отметил министр.

Почти 59% участников опроса в приложении госуслуг Дія поддержали владение украинцами оружия для личной защиты.

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