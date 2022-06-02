Украинцы возвращаются на работу в свои города и верят в поражение России 2.06.2022, 23:31

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Опрос.

Более половины украинцев – 59% – имеют работу. В начале войны 38% опрошенных констатировали, что имеют работу, но не работают, сейчас их число сократилось до 23%, показывают результаты опроса исследовательской компании Gradus Research.

Согласно опросу, количество респондентов, имеющих работу и работающих, значительно возросло за предыдущие 2,5 месяца – с 24% до 36%.

Высокий уровень трудоустройства отмечается в западном и центральном регионах. Здесь он достигает 70% и 58% соответственно.

Возвращаются к работе жители столицы. По состоянию на 23 мая, 44% опрошенных киевлян работают.

Эти цифры частично объясняются тем, что основная масса жителей вышеупомянутых регионов на протяжении войны остается на своем постоянном месте жительства (84% респондентов в западном регионе и 78% в центральном регионе). А 27% опрошенных киевлян уже успели вернуться домой.

Растет и процент граждан, которые в случае обострения ситуации планируют оставаться там, где сейчас находятся (за месяц этот показатель вырос с 41% до 53%). О намерении вернуться из-за границы при первой возможности сообщили 57% респондентов, а 19% еще не приняли решение.

Что же касается уверенности в способности Украины отразить наступление России, она остается высокой – 82%.

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