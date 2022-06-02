ЕС выделит Польше 35 миллиардов евро 1 2.06.2022, 23:45

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Еврокомиссия одобрила польский Национальный план восстановления экономики после пандемии.

2 июня председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, находясь с визитом в Польше, сообщила, что Европейская комиссия после тщательной оценки дает «зеленый свет» польскому Национальному плану восстановления экономики после пандемии коронавируса на общую сумму 35 миллиардов евро, передает «Польское радио».

При этом Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Матеушем Моравецким подчеркнула, что принятие польского Национального плана восстановления подразумевает введение изменений в судебной системы Польши:

«Во-первых, нынешняя Дисциплинарная палата (Верховного суда) будет упразднена и заменена независимым и беспристрастным судом, во-вторых, должна быть изменена дисциплинарная процедура (для судей)».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что предоставленные Польше средства ЕС также позволят ей стать энергетически независимой от России:

«Я глубоко убежден, что это позитивно скажется на польской экономике и хорошо послужит польскому обществу. Но также это позволит противодействовать стратегической угрозе – зависимости Европы от поставок энергоресурсов из России».

Президент Польши Анджей Дуда также поблагодарил председателя ЕК за поддержку Украины и ее статуса кандидата на вступление в ЕС.

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