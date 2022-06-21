Украинская контратака продвигается вперед 1 Том Купер

21.06.2022, 9:21

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Что происходит на передовой?

Для тех, кто все еще ждет «краха» украинского сопротивления — особенно из-за «низкого морального духа» — я бы рекомендовал прочитать статью на The Atlantic, и особенно ее часть о том, что россияне намерены заставить украинцев подчиняться, а затем выучить их новую отредактированную версию собственной истории, включая их вассальное подчинение русскому правлению. Это — суть того, что я слышал от многочисленных офицеров-ветеранов ВКС за последние три месяца, и суть того, что россияне сделали с десятками разных людей, которых они завоевали в 1920-х и особенно в 1930-х годах (в том же духе они, начиная с 2000 года, упражнялись на чеченцах). Так что, если есть какие-то сомнения в украинской решимости и решительности: ну, подумайте, что бы вы сделали, если бы столкнулись с таким «врагом».

Воздух

Сначала некоторая «расчистка плацдарма»… Школа в Краснопольской Громаде (Сумская область), обстрелянная россиянами 15 июня (см. мой предыдущий отчет), похоже, использовалась украинцами как склад боеприпасов. Таким образом, считаю, что соответствующие жалобы местных властей совершенно неуместны.

В свете недавних потерь ВКС россияне отреагировали, заявив об уничтожении нескольких украинских истребителей-бомбардировщиков. Например: Ми-8, сбитый в Широковском районе, МиГ-29 и Су-24, уничтоженные на авиабазе Вознесенск и т. д. На самом деле все они были подбиты в начале войны: Вознесенск слишком близко к линии фронта, чтобы использоваться для постоянного базирования украинских самолетов. Кроме того, россияне утверждали, что 17 июня украинский Су-25 нанес удар по позициям украинской же 63-й бригады в районе Широкого в Николаевской области, убив 20 своих военнослужащих, и что, в свою очередь, он был сбит российской системой ПВО. Никаких подтверждений этому я не нашел.

За последние 2−3 дня Су-34 ВКС выпустили многочисленные управляемые ракеты Х-59, особенно по целям в районе Бахмута. Украинские ПВО сбили летящую российскую ракету над Краматорском 18 июня.

19 июня Keystone Cops в Москве (так автор называет Минобороны РФ — НВ) сообщили об уничтожении украинской воинской части на Широкой Даче в Днепропетровской области: якобы убито более 300 украинских военнослужащих, в том числе «50 генералов». Все, что можно подтвердить на сегодняшнее утро, так это горящие нефтебазы в Днепре, пораженные тремя Х-22 18 июня. Один пожарный погиб, еще 13 получили ранения. Также атаке подверглись нефтебазы в районе Кривого Рога: там три ракеты попали в склад ГСМ в Новомосковске, погибли 11 человек, еще две попали на территорию местной ТЭЦ, по нашим данным, о пострадавших и повреждениях оттуда не сообщалось.

18 июня 72-я механическая бригада сбила Су-25, пилотируемый одним из вагнеровцев, над Светлодарском из ПЗРК «Игла». Пилот Андрей Владимирович Федорчуков катапультировался и раненым попал в плен. Кстати, на борту самолета был установлен GPS-навигатор Garmin: кажется, «точность» российского ГЛОНАСС настолько «идеальна», что никто в России не хочет его использовать. Это похоже на их системы связи: вместо собственных «Азартов» (ценник около 250 000 рублей за штуку), летчики ВКС используют Baofent китайского производства, который легко считывается украинским COMINT/SIGINT).

Ах да, и, несмотря на бесчисленные заявления об обратном, украинские Су-25 продолжают активно действовать над линией фронта на Донбассе. Появились сообщения о том, что они ввязались в какой-то воздушный бой с российскими истребителями-бомбардировщиками. К сожалению, никаких подробностей не было обнародовано.

Битва за Донбасс

Российское «большое наступление» севернее Харькова захлебнулось. Да, украинцы потеряли Тернову и Рубежное, на северо-востоке, но уже к вечеру 16 июня они вернулись к контратакам на Казачью Лопань и Липцы, а 17 июня 2022 года то ли одна из их Точек, то ли артиллерия попала в Штаб 20-й САА. С тех пор украинцы вернулись к восстановлению Терновой и Рубежного. Более того, кажется, что украинский гарнизон Берестова — на восточной стороне Северского Донца — держался на протяжении всей атаки россиян.

Изюм. Украинская контратака к западу от города продвигается вперед, пусть и очень-очень медленно. Прежде всего, это вынуждает Путина, Дворникова и Жидко отводить и передислоцировать свои скудные после штурмов Славянска и Северодонецка резервы — в другие места. Например, 16−17 июня украинцы освободили остатки Дмитровки и Придонецкого.

Долина и Богородичное еще держатся, но их сносит русская артиллерия.

Северодонецк. В общем, вместо «неотвратимого падения Украины» сейчас все возможные эксперты на Западе, похоже, переключились на «неизбежное падение украинской обороны в районе Северодонецка». Соответственно, они же недоумевают, почему украинцы вообще защищают этот город. При этом нет никаких сомнений, что Северодонецк и близлежащий Лисичанск в последние дни подвергаются ожесточенным артиллерийским обстрелам, за которыми последовали штурмы пехоты с разных направлений. Поначалу украинцы держались нормально, но Метелкино, похоже, потеряли.

Попасная дуга. После четырех дней ожесточенных атак россияне снова взяли Врубовку. На сегодняшнее утро их проникновение к югу от выступа (район Светлодарска), по-видимому, остановлено. 17 июня были освобождены последние позиции на старом ЛОК, которые еще удерживали украинцы в этом районе — в Новолуганском.

За последние несколько дней украинцы расширили свои обстрелы железной дороги в Донецке, обстреляв несколько складов с боеприпасами. Конечно, это сразу же дало повод не только сепаратистам, но и всякого рода их «левым друзьям» на Западе (все они не перестают жаловаться на «укронацистов Азова», т. е. злоупотребляя использованием одного этого подразделения для объяснения пропутинской агрессии), чтобы пожаловаться на то, что «укронацисты» умышленно обстреливают мирных жителей в Донецке. Ну, изначально рассматриваемый артиллерийский обстрел — большая часть из поставленных французами 155-мм самоходных гаубиц «Цезарь» калибра 155 мм — был нацелен на железнодорожную сеть города.

Затем, 16 июня, как уже сообщалось, украинцы применили как минимум одну, а скорее три-четыре баллистические ракеты «Точка», чтобы нанести прямой удар по главному складу боеприпасов 2-го армейского корпуса в Красном Луче, в помещении склада за пределами местного железнодорожного вокзала, в результате чего он сгорел от сильного пожара.

И вот, потому что в результате взрыва взорвалось довольно много ракет С-8 (для блоков Б-8М, используемых, например, на Ка-52, Ми-28 и Су-25), разбросав их по всей округе, и поскольку этот же район часто используется в качестве целей для авиаударов ВКС, многие начали утверждать, что это на самом деле был удар украинской авиации. Извините, но это не так.

Можете быть уверены — это был не единственный такой удар. Напротив, во время этой же атаки другая «Точка» была выпущена в этот же вокзал, вызвав как минимум один пожар. Сразу после этого россияне бросились передвигать все стоявшие там поезда: отгадайте, что в них было — «детское молоко» или что-то в этом роде.

В следующий раз украинцы попали в помещение рядом с «Донбасс Ареной», которое также использовалось как склад боеприпасов, вызвав новый пожар. Наконец, 19 июня украинцы нанесли удар по штабу 1-го армейского корпуса в Донецке (по сути, это штаб «народной милиции ДНР», т. е. поддерживаемых Россией «вооруженных формирований» так называемой «Донецкой народной республики»). В итоге горизонт Донецка за последние два дня скрывался в клубах дыма.

Юг

В своем наступлении «по всей линии фронта» украинские силы находятся в процессе преодоления первой российской линии укреплений. Как упоминалось ранее (неделями ранее), за последние несколько месяцев были построены две таких линии. Их центральным элементом являются «укрепленные поселения»: каждое село теперь сильно заминировано и полно траншей, бункеров и других видов укреплений (для многих из них использовали бетон, кирпичи и даже тракторные шины, «добытые» в результате разрушения и разграбления близлежащих домов). Одним из таких мест является Киселевка, где украинцы находятся внутри села, но еще не контролируют его; другое — Миролюбовка, а третье — Станислав, на юге. Тем временем Солдатское и Правдино зачищены.

После удара по одному из российских складов боеприпасов в Новой Каховке 15 июня украинцы утверждают, что нанесли удар и по другому складу в том же районе.

Море

За последние несколько дней украинцы сообщили о нескольких ударах по острову Змеиному. Однако было обнародовано очень мало подробностей.

Том Купер medium.com

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