Украинцы: Беларусь — это пороховая бочка 11 21.06.2022, 10:05

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У Украины есть хороший шанс скинуть Лукашенко и зайти в «подбрюшье» Путина.

Украинский эксперт Олег Жданов выразил мнение, что Лукашенко продолжает медлить с приказом на вторжение, но при этом Беларусь реально готовится к войне.

«Все те действия по подготовке к войне, которые осуществляет Лукашенко, не нужно воспринимать как пускание пыли в глаза Путину», — пишет украинский военный обозреватель в своей колонке.

Что думают простые украинцы о возможной атаке войск Лукашенко на их страну? Сайт Charter97.org собрал комментарии, которые украинские пользователи оставляли на площадке YouTube.

«Неужели Лукаш не понимает, что его личное вторжение в Украину может закончиться освобождением Беларуси от него самого?»

«Белорусы, действуйте! Если Лукашенко даст команду на вторжение — будет уже поздно».

«В этом случае к полку Калиновского прибавится еще пара-тройка миллионов, желающих прикончить деда».

«Пусть эта власть сама себя разрушает, что в РБ, что в РФ! Кобзон давно ждет белорусского деда у себя на концерте!»

«Никто в Беларуси не хочет этой войны, кроме одного усатого и пары тупых ОМОНовцев. Люди в 2020 сделали свой выбор, выступая на массовых митингах, но, к сожалению, вояки испугались защищать свой народ. Теперь у вояк будет выбор: умереть в Украине или все же перейти на сторону белорусского народа. Или на сторону украинского народа».

«Белорусы — не дураки. Они воспользуются самоубийственными действиями безумного престарелого Таракана и освободятся от оков тоталитаризма».

«Часть нашей семьи жила в Беларуси, часть — в Украине, часть — в России. И теперь из-за каких-то уродцев у власти мы должны все перессориться? Не проще ли их просто упрятать в желтый дом? И продолжать жить мирно, как мы и жили!»

«Да пошлите вы своего недобатьку. Он просто старый политический путинский проститут! Включайте свои головы, зажигайте сердца!»

«А чего вы теперь хотите? Все эти годы белорусы и Европа предупреждали Зеленского о том, что нельзя верить Лукашенко. А что Зеленский в ответ — «бизнес вне политики», «белорусские власти нам обещали». А теперь получаем из-за своей недальновидности».

«До какого предела безумия нужно дойти, чтобы начать войну с соседним государством, с которым практически нет никаких территориальных или каких-либо других споров! Бросить на верную смерть своих солдат ради бреда и психических расстройств двух престарелых диктаторов! Это за гранью здравого смысла».

«Не Беларусь готовится к войне, а Лукашенко и его клика. Идут воевать военные, а не гражданское население. Вот к военным и обращайтесь, а не ко всему белорусскому народу, который против войны».

«Белорусам надо объединиться с украинцами и вернуть независимую и демократическую Беларусь».

«А белорусы, получив оружие, могут в другую сторону двинуться. Таракашка им не очень-то и по душе. Особенно молодежи. Зачем помирать за кремлевского фюрера, если в своей стране можно порядок навести?»

«Белорусы, у вас есть шанс сбросить вашего царька, повернуть штыки против него. Тогда и заживете достойно. А сейчас вы под каблуком Путина, который заставляет вас идти против нас, ваших соседей, братьев, сестер, родственников».

«Военные Беларуси не должны идти воевать, они должны идти запасать себе продукты, заниматься своими дачами, домами, землей. Для Беларуси будет большой ошибкой на фоне отсутствия экономики идти воевать».

«Все генералы Лукашенко подчиняются ему, как оловянные солдатики. Но сейчас они тише воды, ниже травы. Видят же, как один за другим погибают российские генералы. В 20-м году армия пошла против белорусского народа, а это не с народом своим безоружным воевать».

«Беларусь — как пороховая бочка. Ничего не закончилось. Малейший триггер — и волнения могут начаться по-новой. А Вова своих головорезов теперь не пришлет. Вот и страхи».

«Белорусы и сами вставали против своего диктатора. Они отнюдь не тупые, ими нельзя манипулировать и отправляя на смерть».

«Если белорусы сунутся в Западную Украину, Путин выполнит даже две задачи: перерезание поставок западного оружия и уничтожение белорусской армии. Беларусь достанется ему почти даром. Белорусы должны это понимать».

«Все, что умеет это сипатое существо — это врать, лицемерить, убивать, сажать и уничтожать добропорядочных граждан, коих, к счастью, большинство. Все «царство» построено на лжи. И ноль поддержки, кроме горстки ябатек».

«Дед ничего не решает в этой стране с августа 2020. Выполняет приказы пахана из Кремля, дабы свою шкуру спасти и подольше на троне посидеть. Отрабатывает предоставленную защиту от собственного народа. Приказ получен из Кремля, значит войне быть. Построит своих «ябатек» стройными рядами и вперед, на пулеметы. Хотя, г...на не жалко, если честно, пусть дохнут. Как бы в ближайшие пару недель не началось все это безумство. Все предпосылки есть».

«Лукавый может воевать своей армией только против мирного населения. И при этом шило Путина приставлено ему в бок, а с Украины на него смотрят стволы от гаубиц, автоматов и ракеты. Ни в какую победу в войне он не верит. Он убежден даже в своем поражении, если что начнется».

«Так давно все готово для того, чтобы тараканьи войска пришли к нам в гости. Просто ребят наших жалко. А этих солдатиков белорусских без чести и совести — нет. Пусть приходят, а то достала эта неопределенность от бульбофюрера. Луке абсолютно теперь отступать некуда, продал народ в рабство Путину».

«В Украину гауляйтер не сунется. Он боится, что после победы Украины в Беларусь вернуться люди с оружием. А это не бабок и студентов по подворотням гонять».

«Белорусским партизанам пора самоорганизоваться для похода на Дрозды».

«Вопрос в том, кто захочет быть мясом на убой. Что этот кровавый дед погонит мясо — сомнений мало. Ну скажет потом «нас побили», получит новый кредит и чай без новичка. Так что погонит стадо, погонит».

«Лука в белорусской армии уже давно ничего не решает, разве что для телевизора. Там уже давно принюхались кремлевские казачки, хорошо знающие задачи и направления. Для этого и держат там в укромных местах тактические ракеты. А войско... Что войско? Оно также усердно слушало в ленкомнатах тараканьих пропагандистов».

«У Украины есть хороший шанс скинуть Лукашенко и зайти в «подбрюшье» Путина».

«Путину нет разницы между мужиками из Донецка и Луганска, которых как скот гонят под пули ВСУ, и белорусами. Даже неудачное наступление на запад Украины крайне необходимо сейчас истощенным войскам РФ, штурмующим Северодонецк. Думаю, Путин поставил Таракана перед жестким выбором и третьего варианта не будет. Но и у солдат, и офицеров РБ голова не только для того, чтобы носить головной убор и было куда есть. Голова — чтобы думать. Вот и думайте, пока вас не погнали на бойню».

«Ему так ответят, что из Дроздов пешком в Московию побежит. Дайте этому идиоту сделать уже финальный шаг к своей погибели».

«В 2020 белорусы приговорили преступный режим диктатора. Украине предоставляется почетное право привести этот приговор в исполнение, т.к. в данной ситуации интересы белорусов и украинцев совпали на 100%», — считают украинцы.

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