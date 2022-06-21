Беларусь пошла на уступки России по ценам на некоторые продукты 6 21.06.2022, 14:23

4,386

Минсельхозпрод пересмотрел стоимость экспортных товаров.

Минсельхозпрод пересмотрел минимальные цены на часть товаров, которые будут поставлять на экспорт. К примеру, наша страна подняла цены на мясо для дружественных стран, но пошла на уступки России по молочным продуктам. Напомним, минимальные экспортные цены на некоторые товары ввели с 11 июня, пишет zerkalo.io.

Ранее правительство определило список экспортных товаров, на которые чиновники будут устанавливать минимальные цены. То есть предприятия не смогут поставлять свою продукцию в другие страны по ценам ниже тех, которые установят чиновники. В этот перечень включили отдельные виды мясной и молочной продукции — сухое обезжиренное и цельное молоко, сливочное масло, сыры, мясо крупного рогатого скота.

К примеру, телятину в дружественные страны из ЕАЭС, Азербайджан, Грузию изначально решили поставлять по ценам от 4 долларов за килограмм, а в остальные государства — по 4,35 доллара. Сейчас чиновники ввели изменения по этим ценам. Так, для стран ЕАЭС, Азербайджана и Грузии ценник подняли до 4,1 доллара за килограмм, для остальных государств стоимость не изменяли. Такая же ситуация с говядиной, только минимальные цены теперь будут 3,8 и 3,9 доллара соответственно (были — 3,7 и 3,9 доллара).

При этом Минск снизил минимальные экспортные цены для российского рынка. Так, раньше цены на молоко и сливки сгущенные жирностью до 1,5% для России не могли быть ниже 250 российских рублей, для других стран ЕАЭС — 3,36 доллара, а для остальных государств — 3,3 доллара. Сейчас для рынка РФ снизили ценник до 210 российских рублей, для остальных стран оставили прежнюю минимальную стоимость. Похожая ситуация и сливочным маслом — для России снизили минимальные ценники.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».