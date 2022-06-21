Игоря Лосика этапировали из СИЗО 2 21.06.2022, 18:41

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Игорь Лосик

Куда именно — родные не знают.

Политзаключенного журналиста Игоря Лосика этапировали из СИЗО, однако куда именно его увезли — пока неизвестно, сообщила на своей странице в Facebook жена Игоря Дарья Лосик.

О том, что Игоря уже нет в СИЗО, Дарья узнала случайно, когда во вторник, 21 июня, поехала в Гомель для того, чтобы забрать вещи, которые не понадобятся мужу в колонии. Оказалось, что из следственного изолятора политзаключенного увезли еще в понедельник. В Управлении Департамента исполнения наказаний МВД по Гомельской области, куда обратилась Дарья Лосик, ничего о местонахождении Игоря Лосика пояснить не смогли.

В комментарии для «Радыё Свабода» Дарья уточнила, что сообщить новый адрес Игорь сможет сам, но только тогда, когда окажется в колонии, а этапирование может занять и неделю.

Игорь Лосик был приговорен по «делу Тихановского» к 15 годам лишения свободы.

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