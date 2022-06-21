В Лиде «потоп» на дорогах
- 21.06.2022, 19:23
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Канализация снова не выдержала ливня.
Утром во вторник, 21 июня, в Лиде на проезжей части возле здания ГАИ на улице Красноармейской образовалось целое «озеро». Виной тому сильный ливень и не слишком хорошо работающая канализация, сообщают местные жители.
«В этом месте низина, и водосточная канализация не справляется со своей задачей. Это уже не первый случай, когда это место заливает водой и движение автомобилей становится невозможным», — объясняют лидчане.
Действительно, в прошлом июле в этом месте тоже был серьезный «потоп». Тогда местные власти говорили, что занялись проверкой канализации и разработали проект по созданию в районе здания ГАИ аккумулирующего резервуара, в который будут собираться стоки при рекордном выпадении осадков, с обустройством очистительных сооружений. Однако пока что ситуация не изменилась.