Неудачный запуск ракеты «Искандер» из Белгородской области РФ показали на видео 5 22.06.2022, 13:27

4,682

иллюстрационное фото

Ракета полетела вниз и взорвалась.

В сети опубликована видеозапись неудачного запуска российской крылатой ракеты с территории Белгородской области РФ.

Как сообщает Inform Napalm, вероятнее всего, речь идет о запуске с ракетного комплекса 9К720 "Искандер". На записи видно, что через несколько секунд после старта ракета взрывается.

"Очень интересно. Она вниз падает... П#здец", - комментируют ситуацию очевидцы, снявшие запуск на видео.

Внимание! Ненормативная лексика!

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».