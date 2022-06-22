Неудачный запуск ракеты «Искандер» из Белгородской области РФ показали на видео

Неудачный запуск ракеты «Искандер» из Белгородской области РФ показали на видео5
- 22.06.2022, 13:27
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Ракета полетела вниз и взорвалась.
В сети опубликована видеозапись неудачного запуска российской крылатой ракеты с территории Белгородской области РФ.
Как сообщает Inform Napalm, вероятнее всего, речь идет о запуске с ракетного комплекса 9К720 "Искандер". На записи видно, что через несколько секунд после старта ракета взрывается.
"Очень интересно. Она вниз падает... П#здец", - комментируют ситуацию очевидцы, снявшие запуск на видео.
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