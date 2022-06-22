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Неудачный запуск ракеты «Искандер» из Белгородской области РФ показали на видео

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  • 22.06.2022, 13:27
  • 4,682
Неудачный запуск ракеты «Искандер» из Белгородской области РФ показали на видео
иллюстрационное фото

Ракета полетела вниз и взорвалась.

В сети опубликована видеозапись неудачного запуска российской крылатой ракеты с территории Белгородской области РФ.

Как сообщает Inform Napalm, вероятнее всего, речь идет о запуске с ракетного комплекса 9К720 "Искандер". На записи видно, что через несколько секунд после старта ракета взрывается.

"Очень интересно. Она вниз падает... П#здец", - комментируют ситуацию очевидцы, снявшие запуск на видео.

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