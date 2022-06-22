Джонсон: Украина не отдаст свои территории в обмен на мир 3 22.06.2022, 21:30

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Борис Джонсон

Суверенитет и безопасность Украины должны быть защищены.

Украинская территория должна быть восстановлена, хотя бы до границ, которые контролировались до 24 февраля. Суверенитет и безопасность страны должны быть защищены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Премьер-министр Великобритании считает, что Украине не следует "отдавать свои территории в обмен на мир", а украинская территория должна быть восстановлена в пределах "до 24 февраля".

"Мы убеждены, что должны помогать украинцам оказывать стратегическое сопротивление. Но мы не можем быть украинцами больше, чем сами украинцы. Это их кризис, и должны решать они, как поступать. Они не отдадут территории в обмен на мир, не пойдут на плохую сделку. Украинская территория должна быть восстановлена, хотя бы до границ до 24 февраля. Суверенитет и безопасность страны должны быть защищены", - сказал Джонсон.

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