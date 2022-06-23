Как чаще всего обманывают белорусов в такси 23.06.2022, 9:35

Нет сдачи – самая частая отмазка водителей такси.

Тарифы в такси могут быть разными - государство их не регулирует. Но советы, как не переплатить за такси и не попасться на хитрости водителей, на канале ОНТ дал начальник филиала транспортной инспекции по Минску и Минской области Юрий Супранович.

Итак, насторожить потенциального пассажира должен тот факт, когда на минуту до прибытия таксист отменяет заказ и цена поездки резко подскакивает. Еще один финт – таксист не спешит отметиться в таксометре, что забрал пассажира из начальной точки: из-за этого стоимость поездки опять же вырастает. Кстати, все не так безоблачно в этом случае для водителя такси, ему может грозить штраф до 5 базовых (160 руб. – Ред.).

Если же оплата за такси предполагает наличные деньги, то иногда водители ориентируют пассажира на информацию в смартфоне, где выбран более дорогой тариф, а реально же заказ принят на другой девайс.

Нет сдачи – самая частая отмазка водителей такси. Хотя разменные деньги у водителя должны быть по определению. Если их нет и сдача не отдана – штраф до 4 базовых (128 руб. – Ред.).

Кстати, специалисты транспортной инспекции всегда готовы проконсультировать пассажиров, которые по какой-то причине остались недовольны поездкой в такси, и помочь в разрешении конфликта с перевозчиком.

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