Археологи нашли римское святилище у слияния Рейна и Ваала 23.06.2022, 13:34

Археологи предполагают, что найденное святилище использовали в основном солдаты.

В 2021 году волонтеры из голландской Ассоциации добровольцев в археологии (AWN) наткнулись на фрагменты зданий и алтарей римского периода в Гелдерланде (провинция на востоке Нидерландов). Затем к работам приступили специалисты из местного исследовательского археологического агентства RAAP, пишет Naked science.

Они сообщили, что нашли относительно неповрежденное римское святилище. Обнаружены остатки статуй богов, рельефы, расписные гипсовые изделия, а также несколько целых вотивных алтарей, посвященных различным богам и богиням. Кроме того, археологи нашли сохранившийся каменный колодец, расписные стены и множество черепиц. Исследователи предполагают, что на этом месте находились сразу несколько храмов, посвященных разным богам.

Святилище расположено в месте слияния рек Рейн и Ваал, где уже была небольшая возвышенность, которую искусственно сделали немного выше. На вершине этого холма стояли храмы. На сегодня можно говорить о двух зданиях в галло-римском стиле с раскрашенными стенами и черепичными крышами.

Особый интерес представляют остатки нескольких десятков вотивных камней (небольших алтарей). Камни посвящены Геркулесу-Магусану, Юпитеру и Меркурию. Последние два бога — из традиционного греко-римского пантеона, а вот Геркулес-Магусан — синтез греческого бога-героя с местным персонажем. Правда, пока не ясно, с кельтским или германским.

Большой каменный колодец был не просто источником воды: внутри него сохранилась каменная лестница, ведущая вниз. Возможно, у колодца была какая-то сакральная функция. Вокруг храмов, судя по найденным вокруг них очагам, периодически горели большие жертвенные костры.

Вообще в Нидерландах на сегодня найдено не так много римских святилищ, что вполне объяснимо: это была северная окраина империи, граничащая с весьма непростыми соседями. А место, где обнаружили эти храмы, вовсе находится на самом Германском лимесе — границе.

Римский лимес — система пограничных укреплений, обычно — оборонительные валы со сторожевыми башнями. С внутренней стороны от вала находились военные лагеря, каструмы. На некотором удалении располагались кастеллы — сейчас мы бы сказали, что это лагеря с резервными частями.

Первоначально на границе стояли только римские легионеры. Но постепенно, по мере расширения империи и укрепления границы, в кастеллах стали располагаться когорты (пешие воинские подразделения) и алы (кавалеристы), составленные из местных народов, которых римляне посчитали союзниками.

В 70-х годах I века нашей эры все военные сооружения Германского лимеса соединили дорогой, от которой уже уходили ответвления вглубь провинции.

Там, где это было возможно, лимес возводили по берегу реки, которая служила, таким образом, дополнительной защитой. Именно так расположен лимес на территории современной Голландии — вдоль Рейна. Речные переправы, как и дороги, охраняли особо тщательно: зарейнские германцы время от времени проверяли границу империи на прочность.

Археологи предполагают, что найденное святилище использовали в основном солдаты. Об этом можно судить по многочисленным клеймам на черепице: в те времена производство черепицы было одним из видов деятельности армии. Судя по тем же следам, храмы использовали с конца I по начало IV века нашей эры, то есть все время, когда граница империи на территории современной Голландии проходил по Рейну.

Кроме того, нашли множество лошадиных костей, частей доспехов, наконечников копий. На вотивных алтарях, о которых сказано выше, сохранились надписи, свидетельствующие о том, что они воздвигнуты высокопоставленными воинами римской армии. Делали это по разным причинам.

Кто-то хотел поблагодарить бога или богиню за исполнение желания. Причем для этого даже не обязательно было выигрывать битву: само выживание в тех северных краях зачастую было достаточной причиной для благодарности. Но некоторые алтари, судя по надписям, установили для выполнения определенного обета: таким образом, это было просьбой о помощи, а не благодарностью.

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