Как в Минске создали и утратили уникальный грузовик 1 23.06.2022, 21:17

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МАЗ для «Ласкового мая».

Стало известно о смерти Юрия Шатунова, самого известного из солистов некогда культовой советской группы «Ласковый май». Мало кто знает, но к его всенародной популярности причастны конструкторы Минского автомобильного завода, создав для музыкантов единственную в своем роде машину, которая была им и домом на колесах, и сценой, пишет «Наша Нiва».

Все началось со знакомства в 1990 году в поезде на Минск 27-летнего руководителя «Ласкового мая» Андрея Разина с 62-летним генеральным конструктором МАЗа Михаилом Высоцким. Несмотря на разницу в возрасте, между ними завязались очень теплые отношения: музыкант начал называть конструктора папой, а его жену — мамой.

Первым результатом дружбы стало создание всего за три месяца на Минском автозаводе уникального грузовика, получившего название «Шасси 0000001».

Журналист Юрий Влодавский описывал особенности конструкции этого автомобиля следующим образом: за основу был взят 3-осевой МАЗ-6303, на который установили специальный кузов, состоявший из двух частей.

Первая была жилой: там были восемь спальных мест, кухня, биотуалет и все необходимое для жизни во время гастролей. А во второй части можно было разместить до 8 тонн концертной аппаратуры.

Изюминкой была сцена, которая устанавливалась на специальном каркасе на крыше грузовика и могла выдержать до несколько тонн нагрузки. За годы работы «Ласковый май» дал более 800 концертов прямо с крыши своей машины.

«Шасси 0000001» также стало базой для технических экспериментов и необычного оборудования. Например, водитель надевал необычные часы, которые срабатывали и выключали двигатель в случае, если ему становилось плохо или он засыпал.

Что касается чисто технических особенностей, то грузовик оснастили экономичным 400-силовым двигателем, который позволял разгоняться до 110 км/ч и расходовать не более 30 литров топлива на 100 километров, а также шестью аккумуляторами, которые обеспечивали автономную работу до двух дней.

По слухам, МАЗом «Ласкового мая» восхищалась Алла Пугачева. Примадонна якобы приезжала к Высоцкому и уговорила того на «Шасси 0000002», но в итоге оно так и не было создано.

Как был утрачен уникальный грузовик?

Источники дают разную информацию, сколько «Ласковый май» пользовался грузовиком. Одни пишут про 10 лет и 680 тысяч километров, проезженных на нем группой, другие — про четыре года и почти миллион километров по дорогам бывшего СССР.

Машина выдержала все нагрузки, сделав хорошую рекламу Минскому автозаводу, и вернулась на родину. Говорят, таково было условие Михаила Высоцкого. «Шасси 0000001» несколько лет стояло на стоянке завода, после ее просто порезали и сдали на металлолом, как и многие другие уникальные разработки МАЗа.

Дружба продюсера «Ласкового мая» и генерального конструктора, героя Беларуси продолжалась до самой смерти Михаила Высоцкого в 2013 году. Группа за это время дала более 50 концертов для сотрудников завода, а Разин неоднократно приезжал на родину Высоцкого на Копыльщину.

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