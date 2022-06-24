С 1 июля для белорусов заметно подорожают товары в иностранных интернет-магазинах 6 24.06.2022, 7:39

2,768

Почему и на сколько.

В Беларуси с 1 июля введут НДС для иностранных компаний, которые занимаются электронной продажей товаров. Из-за этого новшества для белорусов могут подорожать товары на некоторых зарубежных интернет-площадках, в том числе на AliExpress. По мнению участников рынка, возросшая налоговая нагрузка приведет к росту цен для потребителей. Правда, дорожать товары могут и по другим причинам. Маркетплейсам, чтобы оставаться конкурентоспособными, придется варьировать свою ценовую политику, пишет ilex.by.

Что изменится с 1 июля

С 1 июля иностранные организации и ИП, которые занимаются онлайн-продажей товаров белорусам, должны уплачивать НДС. В Минфине ранее поясняли, что новшество вводят, чтобы выровнять условия налогообложения товаров, которые продают на территории Беларуси.

«В настоящее время белорусские магазины уплачивают НДС при реализации товаров, а иностранные продавцы при электронной дистанционной продаже товаров не являются плательщиками НДС», — уточняли в Минфине.

Стандартная ставка НДС в Беларуси составляет 20%. В Минфине ранее поясняли, что плательщикам такого налога нужно стать на учет в налоговой и уплачивать НДС в бюджет нашей страны. Как ожидается, это позволит пополнить госбюджет примерно на 40 млн рублей в год.

В министерстве по налогам и сборам не исключают, что иностранные интернет-магазины поднимут цены на свои товары для белорусов до 20%.

Как новшество может отразиться на белорусах

Онлайн-торговля в Беларуси ежегодно прирастает на 25−30%. При этом если 10 лет назад e-commerce в общем объеме розничной торговли занимал около 1%, то сейчас достиг почти 6%, пишет ilex.by.

Зарубежные интернет-магазины в Беларуси пользуются популярностью, в том числе из-за более низких цен. Последние годы наибольшую активность на белорусском рынке проявляют как раз российские компании Wildberries, Ozon, Яндекс, AliExpress Россия.

Эксперты считают, что поскольку бизнес маркетплейсов является высокомаржинальным, то появление НДС не заставит их уйти с рынка Беларуси. Но данная мера может отразиться на компаниях, торгующих через площадки (рост комиссии), и конечном пользователе (рост цен).

— Ozon поддерживает идею гармонизации союзного и национальных законодательств государств-членов ЕАЭС в сфере налогообложения электронной торговли. Двойное налогообложение ограничивает возможности развития интернет-торговли на территории Союза и негативно сказывается на ценах для покупателей, — комментирует ситуацию ilex пресс-служба Ozon. — Механизм с однократной уплатой НДС по принципу страны назначения широко распространен в мировой практике трансграничного налогообложения. Переход на него в ЕАЭС создаст равные конкурентные условия для компаний-резидентов Союза и остальных игроков электронной торговли.

По словам участников рынка, с 1 июля цены могут вырасти до 20% в зависимости от категории товаров. Дело в том, что несмотря на включение НДС в стоимость товара, компаниям надо оставаться конкурентоспособными на белорусском рынке, поэтому повышать цену на все 20% чревато. Впрочем, отмечают участники рынка, на конечную стоимость будет влиять не только НДС.

Недавно, например, российские маркетплейсы начали параллельный импорт товаров ушедших из России брендов. По мнению экспертов «Коммерсанта», ввоз «параллельной» продукции своими силами или работа через проверенных партнеров поможет онлайн-площадкам избежать взрывного роста контрафакта, однако стоимость товаров может вырасти на 5−50% в зависимости от категории и логистики. В первую очередь по параллельному импорту будут ввозить бытовую технику и электронику, косметику, парфюмерию и одежду, потому что в России и Беларуси производится не более 30% товаров в этих категориях.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».