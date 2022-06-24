Новый налог, обновленные деньги, отмена надбавок за COVID-19: главные изменения июля в Беларуси 24.06.2022, 8:16

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Новшества, которые серьезно повлияют на толщину кошельков.

С 1 июля для медиков отменят надбавки за работу с COVID-19, но для некоторых из них введут некоторые другие надбавки. Со следующего месяца в обращение выпустят обновленную банкноту номиналом в 100 рублей. Некоторые белорусы будут обязаны к 1 июля обзавестись базовыми банковскими счетами.

Журналисты zerkalo.io собрали подборку июльских изменений, которые могут отразиться на толщине наших кошельков.

Медики лишатся надбавок за COVID-19

Со следующего месяца для медработников отменят надбавки за работу с COVID-19. Причина — улучшение ситуации с коронавирусом. При этом для некоторых медработников введут новую надбавку. Напомним, у медиков продолжают падать реальные зарплаты, а количество вакансий для них заметно выросло.

Введут в обращение новую банкноту

В Беларуси 1 июля выпустят в обращение новую банкноту номиналом в 100 рублей. Среди причин ее перевыпуска — изменение дизайна и замена ветхих дензнаков, которые появились после деноминации 2016 года.

С 1 июля в обращение выпустят новую банкноту. Рассказываем, когда и почему уже обновляли дензнаки, которые появились после деноминации

Появится новшество для работодателей

С 1 июля в Беларуси намерены ввести новшество для нанимателей. С этой даты все работодатели должны будут подавать данные по персонифицированному учету только в электронном формате. Это специальный индивидуальный лицевой счет работников, на котором хранится информация о его трудовой деятельности, в том числе — о его трудовом стаже и заработке.

Введут новый налог. Из-за этого могут подорожать посылки из-за границы

В Беларуси с 1 июля введут НДС для иностранных компаний и ИП, которые занимаются электронной продажей товаров. Из-за этого для белорусов могут подорожать товары, которые они заказывают на зарубежных интернет-площадках. Стандартная ставка НДС в Беларуси составляет 20%.

В Беларуси введут новый налог, из-за которого могут вырасти цены на AliExpress. Спросили в налоговой про изменения

Некоторых обяжут открыть базовые счета

Белорусы, которые после 1 июля будут выходить на пенсию и выбирать вариант получать пенсию через банки, должны с этого числа в обязательном порядке открыть базовый банковский счет. На него будут перечислять эти выплаты.

Базовые счета предполагают минимальный бесплатный набор услуг.

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Пересчитают тунеядцев

В августе чиновники актуализируют список трудоспособного населения, которое не занято в экономике. Тем, кто попадет в него и у кого есть в собственности жилье, придется оплачивать по полным тарифам не только горячее водоснабжение, но также отопление и газ. До 21 июля нужно успеть предоставить в комиссии по координации работы по содействию занятости документы, которые подтверждают занятость. Обновляют базу ежеквартально, поэтому представить документы надо до 21 октября, 21 января, 21 апреля.

При этом по-прежнему неизвестно, сколько человек находится в базе не занятого в экономике населения и сколько из них уже получают потяжелевшие жировки. Власти не раскрывают эту информацию.

Новшество от банка

Некоторые банки анонсировали на июль новшества для своих клиентов. К примеру, «Беларусбанк» с 4 июля увеличит комиссию за безналичное зачисление на счета физлиц средств из-за границы с использованием карточки или ее реквизитов. Речь в том числе про переводы по Visa Direct, Mastercard MoneySend, Белкарт/МИР. Сбор поднимут с 1% до 15% от суммы.

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