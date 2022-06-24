О чувстве юмора 3 Виктор Шендерович

24.06.2022, 12:11

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Виктор Шендерович

Надо завязывать с мороком, граждане.

В минуты, когда мне отказывает чувство юмора (вот как сейчас, например), мне хочется начать нести в мир добро.

Написать и немедленно опубликовать несколько свежих утренних мыслей типа: люди, что ж вы делаете, окститесь. Перестаньте убивать и калечить, делать из ясного темное, хамить друг другу, сраться по пустякам. Завязывайте с самоутверждением за чужой счет. Прекратите обезьянью доминацию, на вас дети смотрят. Возлюбите друг друга (вычеркнуто), ну хрен с ним, не надо любить, просто уважайте. Другой - он такой же, как вы, только значительно хуже (вычеркнуто) лучше (вычеркнуто) другой!

Неповторимость вашей нации, ее высокая духовность и историческое величие не должны становиться кошмаром для окружающих. Держите весь комплект при себе и любуйтесь перед сном. Запомните и повторяйте вместо подсчета слонов: вы - просто Иван Иванович, Абрам Исакович, Хозе Фернандо, далее везде - человек с признаками высшей нервной деятельности, то есть с каким-то количеством абстракций, заморочек и предрассудков внутри.

Если там, внутри, завелся бог, постарайтесь не бить им по голове соседей, оставьте для внутреннего пользования. Договоритесь с ним без герцога Альбы и совета аятолл. Это ваш персональный бог, у соседа может быть свой, это не члены, ими не надо меряться, получайте свою радость приватно.

Насчет войны. Это надо быть кончеными мудаками, чтобы похерить свою страну и радоваться взятию Попасной, таково мое скромное мнение. Чтобы выстраивать собственных малых детей какими-то иноземными буквами, нарядив их в пилотки, вместо того, чтобы дать им в руки "Каштанку" и приучить к Баху. Чтобы из полутора сотен миллионов сограждан выбрать себе в наставники горстку тех, по ком плачет ад.

Надо завязывать с мороком, сограждане. И не надо мне тут про менталитет - вон опять свежих детей из роддома привезли, нет у них никакого менталитета! У них родители есть, а у родителей Скабеева в телевизоре, вот и весь бином Ньютона. Выключите телевизор, продезинфицируйте родителей - и будет вам через какое-то время Зворыкин или Вавилов. Если, конечно, вы по старинке не выгоните его вон или не сгноите в тюрьме - тогда не будет у вас ни Зворыкина, ни Вавилова, а будет очко вместо туалета и много национальной гордости.

И вот еще что... Нет, это уже, наверное, в другой раз. О чем бишь я вообще?

Ах, да. О чувстве юмора, которое иногда отказывает человеку, и он начинает проповедовать...

Виктор Шендерович, «Фейсбук»

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