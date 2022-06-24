На берегу чистейшего озера Беларуси продают современный дом 1 24.06.2022, 16:45

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Как он выглядит и сколько стоит.

Хороший пример сочетания современной архитектуры и природы недавно появился в продаже на Realt — дом на берегу чистейшего озера на севере Беларуси. Владелец явно уделил особое внимание тому, как будет выглядеть его загородное жилье в природном окружении и какие виды будут открываться из его окон.

Это объявление не привлечет внимание тех, кому нужна дача как можно ближе к Минску. Но вдохновит тех, кто ищет уединения, тишины, свежего воздуха и нетронутых природных пейзажей. И это все про небольшую деревню возле большого и чистейшего озера Звонь в Ушачском районе.

Это компактное строение с современной архитектурой стоит практически на берегу. Общая площадь — 65 «квадратов», построен в этом году. То есть он абсолютно новый.

Снаружи он выглядит как прямоугольный пенал на высоком свайном фундаменте. Это дает особые преимущества — из панорамных окон и террасы открываются самые лучшие виды на озеро. Фасад дома обшит деревом — внешние стены выкрашены в черный цвет, на террасе — в светло- коричневый.

Интерьер в доме современный. Главные «плюшки» достались гостиной-столовой — камин на дровах и шикарные виды на озера через большие окна.

В доме есть еще небольшая кухня, две спальни и санузел. Отапливается дом электрическими конвекторами.

Участок небольшой — всего 11 соток. Так как места здесь тихие и малонаселенные, то и заборов нет, а значит, визуально нет и границ. Главное же преимущество земли на берегу — прямой выход к воде со своими пляжем и пирсом.

Этот дом можно арендовать на «пробный период». Если понравится жить в этом редком по красоте месте, то владелец готов продать его за 139 тысяч долларов.

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