Верховная Рада Украины предлагает усилить границу с Беларусью и РФ 1 25.06.2022, 21:12

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Речь идет про минные поля и двухкилометровую спецзону.

В украинский парламент внесен законопроект о защите границ Украины (№7475), пишет unian.net.

Проектом закона предлагается устранить преграды для инженерного обустройства инфраструктуры государственной границы на землях природно-заповедного фонда Украины.

Кроме этого, предлагается выделить вдоль украинско-российского и украинско-белорусского участков границы большей доли земель для усиленного обустройства средств защиты. Имеется в виду, в частности, обустройство минных полей.

Также предлагается в пределах двух километров от границ с РФ и Беларусью установить специальный пограничный режим. Речь идет о запрете свободного въезда, пребывания, проживания, передвижения лиц, проведения работ, которые не связаны с обороной или охраной границы.

Кроме этого, предлагается перераспределить полномочия составляющих сектора безопасности и обороны, связанных с защитой государственной границы в мирное время, во время действия военного положения, а также в других кризисных ситуациях. В частности, речь идет об урегулировании порядка привлечения Вооруженных Сил Украины к усилению охраны государственной границы и закреплении в законодательстве имеющегося комплекса мер по прикрытию участков, находящихся под угрозой.

Нардепы также предлагают упростить процедуру принудительного выдворения из Украины нелегальных мигрантов. Предоставить право принятия таких решений хотят государственным органам (СБУ, ГМС, пограничники). В суд предлагают обращаться уже для задержания с целью выполнения выдворения.

Среди прочего - хотят исключить злоупотребление процедурой приобретения статуса беженца лицами, которым запрещен въезд в Украину, или которые представляют угрозу пограничной безопасности Украины.

С такой целью несколько десятков народных депутатов-авторов законопроекта предлагают внести изменения в Земельный кодекс Украины и КУоАП и ряд законов Украины ("О государственной границе Украины", "О Государственной пограничной службе Украины", "О пограничном контроле", "Об обороне Украины", "Об исключительной (морской) экономической зоне Украины", "О природно-заповедном фонде Украины", "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и "О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите").

По состоянию на 25 июня законопроект предоставлен для ознакомления нардепам.

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