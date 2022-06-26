Россия нанесла ракетный удар по Киеву: прогремели мощные взрывы 26.06.2022, 8:06

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Есть попадания в жилые дома.

Утром в воскресенье, 26 июня, в Киеве прогремели мощные взрывы, над городом поднимается дым. По данным очевидцев, над столицей видели четыре пролетающие ракеты. По предварительным данным, взрывов также было четыре, сообщает glavred.info.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что несколько взрывов прогремели в Шевченковском районе. По его словам, бригады скорой и спасатели выехали на место инцидента. Идет эвакуация и спасение жителей двух жилых домов. Подробную информацию он пообещал сообщить позже.

По словам очевидцев, как минимум один жилой многоэтажный дом пострадал от ракетного удара. Вспыхнул пожар.

В Сети появилось видео с места ракетного удара в Киеве:

Также было опубликовано видео пролетающей над столицей ракеты:

В Сети пишут, что после утренних "прилетов" в столице у многих жителей города пропала вода в кранах.

По данным нардепа Алексея Гончаренко, по Киевской области и Киеву было выпущено 14 ракет. Официальной информации по этому поводу нет.

Отметим, утром по всей Украине кроме оккупированного Крыма и Херсонской области объявили воздушную тревогу.

Напомним, рано утром в субботу, 25 июня, российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Взрывы прозвучали после воздушной тревоги в шести областях. Часть ракет была выпущена по Украине с территории Беларуси. В целом, по Украине выпустили 48 ракет.

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