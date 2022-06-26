В Гомеле сносят бассейн, который чиновники обещали отремонтировать 1 26.06.2022, 15:49

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Обещание решили не выполнять.

В Гомеле начались работы по сносу бассейна «Дельфин». Объект признали аварийно-опасным, но еще пару лет назад чиновники сомневались, проводить демонтаж или все-таки реконструкцию, пишет zerkalo.io.

На первом этапе разбирают переходную галерею между ДК «Фестивальный» и самим бассейном, чтобы дальше можно было безопасно снести здание.

— Быстро это не получится. Только первый этап займет порядка недели, потому как эти работы наши специалисты производят вручную, — рассказал гендиректор стройтреста № 14 Станислав Сильченко.

В начале 2021 года перед так называемым всебелорусским народным собранием гомельские чиновники анонсировали разработку плана реконструкции «Дельфина». Но все еще продолжали спорить, стоит ли оно того.

Чашу бассейна не наполняют водой еще с 2015 года, тогда ее эксплуатацию признали небезопасной. Капремонт эксперты посчитали нецелесообразным, потому как здание изношено на 70%.

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