Что происходит в Гомельской области с военной активностью 6 27.06.2022, 16:50

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Одновременно - три учения.

На этой неделе в Гомельской области должны завершиться «мобилизационные учения» военных комиссариатов и организаций Вооруженных Сил. По официальной информации, с 22 июня по 1 июля около 150 человек, призванных на сборы, «обновляют знания» и проходят огневую подготовку.

«Флагшток» сделал подборку фото, сообщений читателей и открытой информации о том, как в регионе проходят учения.

Гомельский областной военкомат

Областной военный комиссариат по ул. Садовой, 10 «укрепили» — крыльцо окружили мешками с песком и установили другие преграждающие путь «декорации». Такую же картину наблюдают жители райцентров возле различных объектов, в том числе — возле ельского Дома культуры.

«Вход в военкомат завален мешками с песком, за ними сидит солдат. Стоит несколько автобусов и около десяти солдат», — сообщал читатель из Гомеля.

В районе химзавода в Гомеле провели стрельбы, также огневая подготовка прошла в регионах. Например, в военном комиссариате Речицкого и Лоевского районов призванных военнообязанных учили бросать гранаты и стрелять из автомата Калашникова. Офицеры стреляли из пистолета Макарова, уточняет газета «Дняпровец».

В военкомате Добрушского и Ветковского районов, кроме всего прочего, учились надевать противогазы, некоторые принимали присягу. Это говорит о том, что в числе призванных на сборы военнообязанных есть те, кто не проходил срочную службу. Также присягу принимали в военкомате Жлобинского района — сообщают районные газеты.

Помимо этих учений одновременно в регионе проводит свои учения МВД — по официальной информации, «органы внутренних дел и внутренних войск учатся охранять и оборонять железнодорожные и автомобильные мосты». Гомельчане заметили, что под автомобильным мостом через реку Сож стояла военная техника, туда привезли солдат с автоматами и овчаркой:

«Перед шлагбаумом появилось «гнездо» из мешков с песком. На самом мосту на разделительной зоне на жаре с двух сторон стоит по солдату в полной экипировке и в масках».

А на железнодорожном мосту через реку Днепр под Жлобином сторожки превратили в укрепления. Отметим, что МВД заявило только о дате начала учений — 24 июня. О сроках мероприятий ничего не говорится.

Охрана железнодорожного моста

С 28 июня в Жлобинском районе стартуют еще одни учения — военные сборы. Они должны продлиться до 16 июля.

Таким образом, с 28 июня по 1 июля на территории Гомельской области будут одновременно проходить три различных учения.

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