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Данилов рассказал новые подробности удара по Кременчугу

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  • 27.06.2022, 20:05
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Данилов рассказал новые подробности удара по Кременчугу

Было две ракеты.

Россияне выпустили две ракеты по Кременчугу. Около 40 человек получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает секретарь СНБО Алексея Данилова в Twitter.

"Выпущены две ракеты, одна из которых попала в торговый центр, другая - в городской стадион", - рассказал Данилов.

По его информации, Россия нанесла удар крылатыми ракетами воздушного базирования Х-22 из самолетов.

Он добавил, что спасатели продолжают тушить пожар. К работам привлечены 130 человек, 23 единицы техники ГСЧС и пожарный поезд "Укрзализныци".

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