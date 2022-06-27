Данилов рассказал новые подробности удара по Кременчугу 9 27.06.2022, 20:05

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Было две ракеты.

Россияне выпустили две ракеты по Кременчугу. Около 40 человек получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает секретарь СНБО Алексея Данилова в Twitter.

"Выпущены две ракеты, одна из которых попала в торговый центр, другая - в городской стадион", - рассказал Данилов.

По его информации, Россия нанесла удар крылатыми ракетами воздушного базирования Х-22 из самолетов.

Он добавил, что спасатели продолжают тушить пожар. К работам привлечены 130 человек, 23 единицы техники ГСЧС и пожарный поезд "Укрзализныци".

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