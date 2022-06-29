Что изменится для белорусов в июле? 29.06.2022, 10:51

Подорожают сигареты и грядут изменения по коммуналке.

"Народная воля" рассказывает, какие изменения стоит ждать белорусам в июле, а также как они повлияют на наши "кошельки".

Хорошие и не очень новости по "коммуналке"

Власти решили не повышать тарифы на теплоснабжение и электроэнергию, хотя это ранее анонсировалось. В итоге было решено, что белорусам и так хватает проблем, чтобы еще усугублять их весомым ростом затрат на оплату коммунальных услуг. И это хорошо, потяжелевших "жировок" в июле мы не увидим. Но с одним нюансом. Немного подрастет строчка за газ, потому что было отменено разделение тарифов на зимний и летний.

А вот граждан, которые долгое время не работают или работают за границей в странах, не входящих в ЕАЭС (Беларусь, Россия, Казахстан, Армения, Кыргызстан), могут включить в списки так называемых "тунеядцев". Соответственно, вырастут тарифы на ЖКУ. Чтобы человека исключили из списков, до 21 июля нужно принести в администрацию района по месту жительства документы, которые подтверждают, что человек работает в Беларуси или странах ЕАЭС.

Если в семье собственник квартиры находится более 30 дней за границей, а его семья проживает в Беларуси в этой же квартире, то применять экономически обоснованные тарифы будут только на собственника жилья.

Подорожают сигареты

Некоторые марки сигарет в Беларуси ощутимо прибавят в цене с 1 июля: рост составит до 45 копеек за пачку. Больше всего цены поднимет Гродненская табачная фабрика "Неман" – на 45 копеек подорожают некоторые виды Pall Mall, Kent, Rothmans.

Также цены поднимет и "Табак-инвест", правда, в несколько раз меньше. Сигареты марок "Корона", "Форт", некоторые виды Monte Carlo, Pall Mall, Camel, Winston, Richmond, Sobranie, а также LD Compact Lounge Special подорожают на 10–20 копеек.

Что касается сигарет, которые ввозит компания "Беларусьторг", на 15 копеек подорожают определенные Vogue, Dunhill, Kent, Pall Mall, Richmond, Aroma Rich, Kiss, Rothmans.

Сообщается, что "Интер Тобакко" поднимать цены не будет.

Пенсионеров обяжут открыть базовый счет в госбанке

Белорусы, которые выйдут на пенсию после 1 июля и станут получать выплаты не наличкой, а на карту, будут обязаны открыть базовый счет. На него будут перечислять эти выплаты, также пенсионеру выдадут карту системы "Белкарт". Открывать базовые счета можно в банках с долей государства более 50%: "Беларусбанк", "Белагропромбанк", "Белинвестбанк" и "Банк Дабрабыт".

Нововведения не коснутся тех, кто получает пенсию через "Белпочту" или в банке (они будут обязаны открыть базовый счет до 1 июля 2025 года).

У медработников изменится зарплата

С 1 июля у медработников изменяется оплата труда, введена новая стимулирующая выплата всем врачам и средним медицинским работникам. Но медработники не будут получать COVID-надбавки, введенные в 2020 году в связи с пандемией. Сейчас заболеваемости COVID-19 стабилизировалась, и Минздрав отменил выплаты, связанные с коронавирусом. Наибольшая надбавка (200% оклада) установлена врачам в отделениях анестезиологии и реанимации, средним медработникам этих отделений – 70% оклада.

Амортизация, как инструмент снижения себестоимости продукции

С 1 июля организациям и индивидуальным предпринимателям предоставят право временно не начислять амортизацию.

В качестве временной меры поддержки организациям и индивидуальным предпринимателям предоставлено право не начислять амортизацию с 1 июля 2022 г. по 31 декабря 2023 г.

Считается, что исключение амортизации из состава затрат позволит снизить себестоимость производимой продукции, обеспечив повышение конкурентоспособности субъектов хозяйствования.

Нацбанк перестанет покупать и продавать драгметаллы

С 1 июля белорусский финансовый регулятор перестанет покупать и продавать в своих кассах слитки из драгоценных металлов. Речь идет о золоте, серебре и платине. Сообщается, что операции прекратятся как с юрлицами, так и с индивидуальными предпринимателями и физлицами. Однако купля-продажа по-прежнему будет вестись с банками.

Выйдет в обращение обновленная 100-рублевая банкнота

На новых сторублевках не будет реквизита "Старшыня Праўлення" и факсимиле подписи Петра Прокоповича, 2009 год выпуска заменят на 2022-й, а замок Радзивиллов в Несвиже приведут в актуальный вид и укажут его название.

НДС для иностранных интернет-магазинов

С 1 июля иностранные интернет-магазины в Беларуси будут платить НДС в размере 20%. Затраты, очевидно, лягут на плечи покупателей. Следует быть готовыми к увеличившимся ценникам. Или искать аналогичные предложения среди отечественных продавцов.

В июле продолжится ЦТ

Расписание такое:

2 июля — история Беларуси;

4 июля — география;

6 июля — всемирная история (новейшее время).

Для тех, кто не может сдать ЦТ в основной день, есть резервные дни: 12 и 14 июля (белорусский и русский языки), 12 и 16 июля (остальные предметы). Даты регистрации для прохождения ЦТ в резервные дни — со 2 по 9 июля. Время начала централизованного тестирования в основные и резервные дни одинаковое — 11:00. Документы в вузы начнут принимать с 18 июля.

Новые правила любительской рыбалки

С 29 июля вступят в силу новые правила любительской рыбалки. Так, сдать в аренду водоем в населенных пунктах, если берег озера хотя бы частично входит в его границы, будет нельзя. Рыбу можно будет ловить даже сетевыми экранами (так называемыми "телевизорами"), при условии, что размеры их не превышают метр на полтора и шаг ячейки не более 30 мм. Разрешено иметь не более двух таких снастей.

Польша меняет правила получения национальных виз для белорусов

Корректировки коснутся случаев оформления разрешения на въезд супругов и детей тех белорусов, кто намеревается работать в РП (цель визы: сопровождение ближайшего члена семьи, имеющего / подающего заявление на получение рабочей визы). Оформление визы в Польшу по новым правилам начинается с 1 июля 2022 года.

При наличии у обоих родителей разрешения на работу или заявления о намерении поручить работу их дети могут обращаться за визой без дополнительных документов для сопровождения родителей. То есть получать визы дети могут вместе с родителями, не ожидая пока они реально трудоустроятся.

При наличии у одного из родителей или супруга разрешения на работу или заявления о намерении поручить работу, оформление визы для сопровождения супруга или ребенка возможно:

только после начала работы в Польше (требуется справка от работодателя при подаче заявления на визу);

приглашения от лица, работающего в Польше, для супруга, ребенка. Оно должно быть заверено польским нотариусом;

подтверждение проживания (например – договор найма квартиры).

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