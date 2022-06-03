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В Беларуси появились валютчики

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  • 3.06.2022, 14:05
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В Беларуси появились валютчики

Их задержали в Гомеле и Мозыре.

Двух валютчиков задержали в Гомеле и Мозыре 31 мая, сообщает УВД Гомельского облисполкома.

Сотрудники ОБЭП проводили рейдовые мероприятия и задержали двух мужчин возле входа в торговый центр «Мандарин» в Гомеле, которые пытались совершить обмен 15 000 российских рублей на 525 белорусских. Валютчиком оказался 34-летний местный житель. Милиция изъяла у него 64 000 российских рублей и 235 белорусских. У желающего воспользоваться его услугами мужчины — 280 белорусских рублей. В отношении обоих составлены административные протоколы.

В тот же день валютчика обнаружили в Мозыре. 48-летний неработающий местный житель обменял 200 долларов на 510 белорусских рублей 57-летней неработающей мозырянке. У них также изъяли деньги, проводится проверка.

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