Из-за санкций в России наблюдается острый дефицит деталей и товаров 4 3.06.2022, 19:30

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СССР возвращается.

Множество крупных международных компаний прекращают сотрудничество с Россией и полностью уходят с ее рынка.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на статью Washington Post.

Крупные бренды уходят из России, вызывая дефицит комплектующих

Компании Ericsson и Nokia - одни из тех, кто решил заморозить бизнес с Россией. Это заставило операторов сотовой связи внезапно начать искать по всему миру бывшие в употреблении вышки и запчасти для обслуживания и расширения сети.

"Похоже, даже китайская компания Huawei откладывает на неопределенный срок развертывание в России технологии 5G следующего поколения — услуги, которую провайдеры тестировали до вторжения в Украину", — пишет издание.

"В течение пяти лет между Россией и остальным миром будет огромный разрыв в сотовой связи", — сказал изданию Григорий Бакунов, эксперт по российским технологиям.

После недавнего ухода с рынка французского автопроизводителя Renault Россия движется к возобновлению производства "Москвича" — модели авто советской эпохи, которая обанкротилась два десятилетия назад из-за того, что там так и не достигли зарубежных стандартов качества.

"Однако сбои в поставках коснулись не только сборочных линий, где используют новые технологии. Также и тех, где нужны любые импортные материалы", — пишет издание.

Санкции в отношении Российской Федерации практически сломали всю логистику в стране, признал министр транспорта России Виталий Савельев во время визита в Астраханскую область.

Что ожидает РФ "под колпаком санкций"

Согласно прогнозам JPMorgan, рецессия из-за санкций будет не такой сильно, хотя и более затяжной, чем предсказывалось ранее. После первой волны западных санкций в 2014 году из-за оккупации Россией украинского Крыма РФ стала полагаться на внутреннее производство. Но эта схема так и не сработала, пишет Washington Post.

"Россия добилась определенных успехов в производстве продуктов питания, снизив зависимость от импорта. Но отчет Центрального банка России за 2021 год показал, что 65% отечественных компаний для своей работы по-прежнему нуждаются в импорте", — приводят данные в издании.

Санкции закрыли двери для широкого круга важнейших ресурсов.

"Хотя многие из них прямо не запрещали, они больше не доступны, поскольку иностранные компании избегают ведения бизнеса в России", — пишет Washington Post.

Дефицит товаров для россиян там сравнивают тем, как это было во времена СССР:

"Как в трагикомической эпохе, которую высмеяли в известной в рекламе Wendy's 1980-х годов: там показали советский показ мод, где повседневная, вечерняя одежда и даже купальники выглядели одинаково – серые тусклые халаты".

"Особенно если там захотят создать что-то сложное, то придется полагаться только на проекты и разработки, которым 10 или 20 лет. Технологический разрыв с Западом будет увеличиваться, и они не смогут его преодолеть", — говорит Томас Мальмлоф, старший научный сотрудник Шведского агентства оборонных исследований.

Отрасли, где нужны передовые технологии, страдают больше всего.

"Автомобили, танки, средства гигиены, даже бумага для печати. Где-то нужны микрочипы, специальная химия и другие импортные товары, с которыми у России проблемы", — отмечает шведско-американский экономист и дипломат Андерс Аслунд.

Дефицит алкоголя из США и тканей из Италии

Санкции ударили и по поставкам алкоголя в РФ из США. По оценкам российских дистрибьюторов, США ежегодно экспортируют в Россию около 7 миллионов литров виски, рома, джина и бурбона. Чтобы восполнить дефицит, в страну стали завозить мелкие и менее известные марки.

"Даже если все другие города в России будут страдать и завтра им будет нечего есть, в Москве все равно будут деньги. Люди, кажется, привыкли к ситуации. Моя главная проблема сейчас — это отсутствие американского алкоголя", — говорит изданию владелец коктейль-бара в Москве.

Там, где товары все еще доступны, они зачастую дороже или более низкого качества, пишет WP.

"Если нам нужно сшить качественную одежду, мы обычно идем и покупаем хорошую итальянскую ткань", — рассказывает владелица текстильной фабрики в Московской области на условиях анонимности из-за страха репрессий со стороны правительства.

По ее словам, компания работала со старыми запасами качественных тканей. Но теперь там думают, не начать ли шить более дешевую одежду или вовсе закрыться, когда запасы закончатся.

"Качество того, что доступно в России, просто не соответствует уровню", — отмечает она.

Владелица логистической фирмы в Москве, которая отказалась назвать свою фамилию, потому что опасается правительства, говорит, что санкции привели к росту цен.

"Что происходит? Как вы думаете, что происходит? Цены растут, растут и растут", — констатирует она.

Российские производители пытались компенсировать дефицит в Турции и на рынках Азии. Но помешали сбои в цепочке поставок, связанные с пандемией. И оказалось, что многие российские сборочные линии были спроектированы с учетом европейских или других западных технологий. Заменить их непросто.

По словам владелицы компании, то, что раньше доставлялось за две недели, теперь надо ждать шесть недель. Некоторые детали даже для небольших рядовых предприятий задерживаются вообще на неопределенный срок.

"Производство одежды, обуви и продуктов не остановится. Но мы вернемся к тому, какой была Россия 60-х, 70-х, 80-х: где качество хуже, а цена выше. Когда мы хотели купить кухню, надо было бы пойти в магазин, получить номер и стоять в очереди. Но ждали не часы и не дни. Иногда — полгода. Боюсь, эти дни возвращаются", — говорит женщина.

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