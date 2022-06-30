Цены в 40 раз выше: Wildberries стал продавать в Беларуси товары IKEA 4 30.06.2022, 12:35

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иллюстрационное Фото: РИА «Новости»

Некоторые позиции намного дороже, чем в Литве.

В начале марта шведская IKEA остановила работу в России и Беларуси из-за российской агрессии против Украины. После этого все магазины IKEA в РФ закрылись (в нашей стране их не было). В июне компания объявила, что закрывают офис закупок в Минске — шведы приобретали некоторую продукцию у наших производителей. Тем временем товары IKEA появились в продаже у российского маркетплейса Wildberries, который работает и в нашей стране. Но цены на некоторые позиции цены в больше чем 40 раз выше, чем в Литве, пишет zerkalo.io.

Пластиковый стол для детей MAMMUT продается на Wildberries со скидкой: раньше он стоил 640 рублей 77 копеек, а сегодня — 576 рублей 69 копеек (это больше 210 евро). Эта же позиция в магазине IKEA в Литве — 22,99 евро.

Метровая плюшевая игрушка акула BLÅHAJ, которую когда-то сметали с полок IKEA, сейчас есть на Wildberries. Цена на рыбу зашкаливает — 981 рублей 62 копейки (это больше 360 евро). Цена на нее в магазине в Литве — 17,99 евро.

Напольную металлическую вешалку RIGGA Wildberries продает за 788 рублей 75 копеек (больше 290 евро). Цена товара в IKEA в Литве — 19,99 евро.

Узкая полка-тележка из пластика VESKEN стоит в российском интерне-магазине 439 рублей 02 копейки (более 160 евро). Этот товар в фирменном магазине IKEA сейчас продается со скидкой и стоит 9,99 евро.

Стеклянный заварочный чайник RIKLIG объемом полтора литра продается на маркетплейсе за 344 рублей 80 копеек (это почти 130 евро). Цена в Литве — 9,99 евро.

Детский пластиковый табурет FÖRSIKTIG с противоскользящим покрытием стоит на Wildberries 340 рублей 36 копеек (более 125 евро). В литовской IKEA — 2,99 евро. Разница в ценах превышает 40 раз.

Набор их трех разделочных досок из полиэтилена российский маркетплейс продает за 295 рублей 47 копеек (почти 110 евро). Видимо, этот товар из старой коллекции, потому что точно такого же товара в фирменном магазине IKEA не удалось найти. Зато есть аналог — разделочные доски, которые могут заменять крышки контейнеров, набор из трех предметов продается за 3,99 евро.

Одну ароматическую свечу SINNLIG в стеклянном стакане можно купить на Wildberries за 73 рублей 79 копеек (это почти 27 евро). Этот товар в магазине IKEA в Литве обойдется в 99 центов (если свеча маленькая) и 1,99 евро (за большую).

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