Одесская область полностью освобождена от оккупантов 1 30.06.2022, 14:48

7,784

ВСУ зачистили от захватчиков поселок Белый Измаильского района.

Одесскую область полностью освободили от оккупантов Вооруженные силы Украины. Как сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, украинские защитники зачистили от захватчиков поселок Белый Измаильского района.

По словам Братчука, этот поселок находится на острове Змеиный.

"Слава Украине! Это будет самое короткое видео за время широкомасштабного вторжения. Поздравляю Одесскую область с полным освобождением от российских оккупантов. Дай Бог так по всей стране. Слава ВСУ! Слава Украине! Слава нации! Смерть врагам", – сказал он.

Освобождение острова Змеиный

Ранее стало известно, что в результате успешно проведенного очередного этапа военной операции ВСУ с нанесением огневых ударов нашими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный войска РФ в течение ночи спешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами.

В качестве отговорки они рассказали про "жест доброй воли" и желание сохранить жизни личного состава, который попал под мощный огонь украинских защитников.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».