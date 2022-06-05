Удар по наследию Назарбаева 5.06.2022, 11:01

В Казахстане проходит референдум.

В воскресенье в Казахстане проходит референдум по поправкам к основному закону страны. Это личная инициатива президента страны Касым-Жомарта Токаева, и многие считают, что на этом референдуме власть предлагает народу выразить поддержку главе государства, пишет BBC.

Нынешний референдум лежит в русле политики правительства Токаева, «слышащего парламент», и призван стать ответом на запрос общественности, уставшей от автократии.

Кроме того, как считают эксперты, для Токаева это очередная попытка реабилитировать свою репутацию после январских протестов и непопулярного решения ввести войска ОДКБ для урегулирования конфликта.

Это третий референдум в Казахстане со времени получения независимости. Два предыдущих проводились в 1995 году: первый – о продлении президентских полномочий Нурсултана Назарбаева, второй - конституционный, по итогам которого и был принят нынешний основной закон.

Впоследствии конституция страны переписывалась пять раз. Всего было внесено 26 поправок в 19 статей. Изменения одобрял парламент.

Как будет проходить референдум?

Казахстанцы на этот раз будут голосовать на референдуме пакетом, то есть за или против всех поправок вместе.

Всего же поправок 56 в 33 разных статьях основного закона страны, таким образом, конституция переписывается практически на треть.

Поправки были опубликованы в средствах массовой информации и доступны общественности. Однако многие эксперты сомневаются в том, что граждане понимают, за что именно они идут голосовать.

– Попытка ознакомиться со всеми поправками, если ты не эксперт и не аналитик, похожа на квест, – говорит казахский политолог Досым Сатпаев. – Формулировка многих из них довольно сложная и уводящая от сути. А ведь может быть и так, что кому-то нравится пять из пятидесяти поправок, или 10, или пятнадцать, а возможности проголосовать по разделам у граждан нет".

Удар по наследию Назарбаева

В большинстве своем казахстанцы считают, что идут голосовать за лишение Нурсултана Назарбаева его титула – елбасы («отца нации» на казахском) и других привилегий.

Первый президент страны, правивший 29 лет, 8 месяцев и 26 дней, год назад уже отказался от полномочий председателя Ассамблеи народа Казахстана, а во время протестов в январе этого года – и от поста главы Совбеза.

После этого он практически исчез из виду и дал свое первое за долгое время интервью прямо перед референдумом. В разговоре с «Коммерсантом» Назарбаев пообещал поддержать Токаева на референдуме и заявил, что, находясь в отставке, собирается заниматься вопросами глобальной ядерной безопасности.

Именно Назарбаева политологи считают проигравшим во внутриэлитной схватке с его преемником Токаевым в январе 2022 года. Об этом говорят и многочисленные расследования против его родственников, и их увольнения с государственных постов, порой с последующим арестом.

Наиболее громким стал арест в марте племянника Назарбаева, крупного бизнесмена Кайрата Сатыбалды, который во время правления дяди занимал ряд крупных государственных постов.

В январе-феврале были взяли под стражу бывший глава Комитета национальной безопасности Карим Масимов и трое его заместителей. Их подозревают в государственной измене, попытке насильственного захвата власти и служебных злоупотреблениях.

Назарбаева же и его родственников большинство казахстанцев винят в узурпации власти и богатства в стране в течение последних трех десятилетий и считают основной причиной социальных и экономических проблем.

Таким образом, наследие елбасы, начиная с названия правящей партии и предоставления неприкосновенности его родственникам, постепенно сходит на нет. А переименование столицы обратно в Астану кажется уже вполне возможным.

– Статьи касательно узурпации власти и запрета родственникам главы государства занимать официальные должности пользуются популярностью у населения и хорошо прорекламированы, но на самом деле, если вникнуть в суть поправок, полномочия президента в новой редакции конституции вовсе не слабеют, – отмечает Сатпаев.

Отход от суперпрезидентской системы

Аналитики не рассматривают нынешнюю конституционную реформу как отказ от суперпрезидентской системы, хотя не отрицают, что попытки ослабить власть президента через поправки имеют место быть.

К примеру, теперь ни президенту, ни акимам (мэрам городов и губернаторам областей), ни судьям или военнослужащим нельзя будет совмещать должность с членством в политической партии.

Реформы также коснулись политической системы двухпалатного парламента: теперь выборы в мажилис (нижнюю палату) должны будут проходить по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе (по партийным спискам и в результате голосования на определенных участках). До сих пор 98 членов мажилиса избирались по партийным спискам, а семь - выбирались Ассамблеей народа Казахстана.

Но Сенат (верхняя палата парламента, состоящая из территориальных представителей и депутатов, назначенных президентом) при этом не упраздняется, хотя его наличие часто вызывает вопросы у экспертов.

Они считают его ненужным органом, имеющим только одну функцию - сделать невозможным импичмент президента. Однако новая редакция конституции предусматривает изменение состава Сената: количество депутатов, назначаемых президентом, в нем сократится с 15 до 4.

Двоякие поправки

Ощущение, что многие поправки – это упаковка тех изменений, которых желает общество, но с прежней начинкой, отмечает Сатпаев.

Так, одна из самых популярных поправок заключается в том, что президент теперь не будет назначать акимов, как прежде. Однако если ознакомиться ближе, это скорее оговорка к основному закону.

– По новой поправке президент будет просто предлагать двух кандидатов маслихатам (региональные органы власти), и они в свою очередь выберут одного из них. Другими словами, это скорее всего будет человек, поддерживающий политику президента, – говорит эксперт.

Другая спорная статья, которую в свое время принял еще Назарбаев, также остается в новой редакции конституции. Суть ее заключается в том, что один человек не сможет занимать должность главы государства более двух президентских сроков подряд.

Ее задача – служить инструментом предотвращения узурпации власти одним человеком. Но, по мнению экспертов, слово «подряд» оставляет лазейку для главы государства осуществить транзит власти по российскому сценарию «Путин-Медведев-Путин».

Токаев предлагает на референдуме восстановить Конституционный суд, упраздненный ранее Назарбаевым, но при этом полномочия назначать председателя суда и утверждать заместителей судей остаются по-прежнему за главой государства.

Таким образом, за президентом остается большинство его прежних полномочий, таких как должность главнокомандующего, право на роспуск парламента, назначение членов правительства, назначение и увольнение высших судей.

Но есть в предлагаемых поправках и жесты в сторону народовластия, а также гуманизации законодательства.

Послабления для малых партий и отмена смертной казни

Конституционная реформа предусматривает снижение регистрационного порога для участвующих в выборах партий в четыре раза.

Теперь для регистрации партиям нужно будет собрать не 20 тысяч подписей, а всего лишь пять тысяч. Высокий регистрационный порог считается в Казахстане одной из главных проблем для оппозиционных партий, которые таким образом отсеиваются еще до начала предвыборной гонки.

Одна из поправок к Основному закону закрепляет запрет на вынесение смертных приговоров. Законодательно смертная казнь в Казахстане отменена с декабря 2021 года, но в конституции это не прописано.

С 2004 года в Казахстане действовал мораторий на исполнение смертных приговоров, при этом судьям не запрещалось соответствующие приговоры выносить.

В качестве альтернативы смертной казни в Казахстане выступает пожизненное лишение свободы.

Референдум и казахстанцы

После январских протестов казахстанцы смотрят на проект реформы конституции с растущим скептицизмом.

Основной посыл агиткампании накануне референдума был направлен на обеспечение явки.

По результатам исследования общественного мнения, проведенного президентской Службой центральных коммуникаций, около 60% выразили намерение проголосовать на референдуме, а более 70% знают о самом референдуме и поддерживают идею его проведения.

Народ в январе и после январских событий требует изменений, и это попытка властей как-то отразить этот запрос. Поэтому, конечно, это все же лучше, чем ничего, – говорит о референдуме Сатпаев.

По его мнению, центральная власть на референдуме протестирует способность муниципальных властей в каждом регионе обеспечить явку и требуемый результат перед президентскими выборами, запланированными на 2024 год.

С политической точки зрения, происходит повышение легитимности Токаева в глазах международной общественности: президент пообещал политическую реформу и проводит ее, но стоит помнить, что народ Казахстана ждет не только политических реформ, но еще и социально-экономических изменений. Токаев не сможет бесконечно кивать в сторону предшественника, – считает политолог.

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