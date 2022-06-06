Гомельских милиционеров пересадили на велосипеды

Гомельских милиционеров пересадили на велосипеды1
- 6.06.2022, 19:01
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Фотофакт.
Гомельские милиционеры в качестве эксперимента будут использовать велосипеды для скрытого контроля правопорядка, сообщает пресс-служба УВД Гомельского облисполкома.
На велосипеды пересадят сотрудников патрульно-постовой службы. Причем ездить они будут не в форме, а в обычной одежде, чтобы их не могли отличить от других. Контролировать они будут места массового отдыха людей и прибрежную зону — в дополнение к пешим патрулям.
В милиции говорят, что такие веломилиционеры будут сообщать о правонарушениях ближайшему наряду, «а в случае острой необходимости будут готовы его остановить, неожиданно для нарушителя».
Как пример пресс-служба приводит случай с прошлых выходных. Велопотрульный в гражданской одежде увидел на пляже двух мужчин, которые выпивали алкогольные напитки на лавочке. Потом они пошли купаться. Милиционер передал сведения об их пешему патрулю, который и прекратил «противоправную деятельность» гомельчан.