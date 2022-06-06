Лига наций: Беларусь и Азербайджан сыграли вничью 6.06.2022, 23:46

Сборная Беларуси по футболу доигрывала встречу в большинстве.

Сборные Беларуси и Азербайджана разошлись миром в матче группового турнира Лиги наций — 0:0. Белорусская команда играла в большинстве с 84-й минуты после удаления Гисмата Алиева за грубейший фол на защитнике Глебе Шевченко.

БЕЛАРУСЬ — АЗЕРБАЙДЖАН — 0:0

БЕЛАРУСЬ: Павлюченко — Нечаев, Хадаркевич, Политевич, Волков (Эбонг, 33), Шевченко — Быков, Яблонский (к) (Бессмертный, 82), Бочеров (Климович, 61), Малькевич (Печенин, 82) — Соловей (Громыко, 61).

Запасные: Хаткевич, Плотников, Богомольский, Юденков, Гречихо, Седько, Бегунов.

АЗЕРБАЙДЖАН: Магомедалиев — Медведев (к) (Алиев, 65), Д.Гусейнов, Мустафазаде, Хагверди — Махмудов, Эдди, Ричард Алмейда (Г.Гараев, 75), Салахлы — Дадашов (Алескеров, 59), Шейдаев (Эмрели, 59).

Запасные: С.Агаев, Балаев, А.Гусейнов, Хасанализада, Назаров, Диниев, Нуриев, Исаев.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Волков (18), Малькевич (31), Хадаркевич (35), Гусейнов (52), Эбонг (59), Салахлы (71), Алескеров (87), Г.Гараев (87).

УДАЛЕНИЕ: Алиев (84, Азербайджан).

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