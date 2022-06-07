У белорусской гимнастки забрали золотую медаль 4 7.06.2022, 8:23

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И виновата в этом команда РФ.

Судьи после удовлетворения протеста российской стороны отняли у белоруски Алины Горносько победу в упражнении с лентой на турнире в ОАЭ, отмечает "Чемпионат".

Организаторы турнира по художественной гимнастике 1st UAE INTERNATIONAL GYMNASTIKA CUP, который завершился 29 мая в ОАЭ, пересмотрели результаты соревнований в упражнении с лентой.

По результатам пересмотра оценки в упражнении с лентой россиянка Лала Крамаренко одержала победу с 32,47 балла, опередив Алину Горносько из Беларуси (32,23) и соотечественницу Арину Аверину (31,90).

Изначально победительницей была Горносько, получившая 32,53 балла, но судьи не заметили, что гимнастка вышла за ковер. За это после пересмотра ее оценка была снижена на 0,3 балла.

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