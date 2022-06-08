Сеть повеселило «ноу-хау» на российском корабле 8.06.2022, 17:55

Флотилия РФ на Черном море «беззубая и беззащитная».

Российские оккупанты установили на патрульный корабль 22160 “Василий Быков” сухопутный зенитно-ракетный комплекс "Тор". Как пишет apostrophe.ua, фото опубликовал украинский журналист Александр Коваленко.

ЗРК "Тор" установлен на вертолетной площадке корабля с целью защиты от воздушных атак. По словам Коваленко, в черноморской операционной зоне у оккупантов проблемы с ПВО.

Также журналист назвал флотилию РФ на Черном море "беззубой и беззащитной".

"С ПВО у российского флота все настолько плохо, что в черноморской оперативной зоне они вынуждены наращивать на острове Змеиный противовоздушную группу, для прикрытия своей флотилии, осознавая, подразделения и техника, перебрасываемые на этот клочок суши – потенциальные смертники. Они вынуждены размещать на вертолетных площадках своих кораблей сухопутные зенитно-ракетные комплексы", - написал Коваленко.

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