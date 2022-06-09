В Стаханове взорвалась база ЧВК «Вагнер» 2 9.06.2022, 10:36

4,048

Выжил только один наемник.

В городе Стаханов (после декоммунизации - Кадиевка) Луганской области произошел взрыв и пожар на стадионе, где располагалась база ЧВК "Вагнера", которая сейчас переименована в ЧВК "Лига". Об этом сообщил военный обозреватель Роман Бочкала.

Он уточнил, что по предварительной информации выжил только один наемник, которых называют "музыкантами", так как их предыдущее название ассоциировалось с немецким композитором Рихардом Вагнером.

Так называемая "ЛНР" утром 8 июня сообщила об ударе по Стаханову из РСЗО, якобы были ранены трое местных жителей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».