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Рейсов на курорты из Гомеля не будет

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  • 9.06.2022, 11:19
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Рейсов на курорты из Гомеля не будет

Гомельский аэропорт закрыли с началом войны - его использовала российская армия.

Директор рогачевской турфирмы рассказала, куда и как могут выбраться жители региона в отпуск этим летом. Вариантов немного, при этом — только из Минска. Все рейсы «Белавиа» из Гомеля отменены, пишет «Флагшток».

Напомним, гомельский аэропорт закрыли с началом агрессии РФ против Украины — его использовала российская армия.

Приостановлены рейсы также из Могилева. А время полета из Минска в Турцию увеличилось до 6 часов, в Египет — до 8 с половиной часов (с дозаправкой в Казахстане).

Других вариантов прямых рейсов только два — Грузия и ОАЭ. Белорусам рекомендуют ехать на автобусах в Россию или заняться «внутренним туризмом».

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