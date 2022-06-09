Рейсов на курорты из Гомеля не будет 2 9.06.2022, 11:19

1,832

Гомельский аэропорт закрыли с началом войны - его использовала российская армия.

Директор рогачевской турфирмы рассказала, куда и как могут выбраться жители региона в отпуск этим летом. Вариантов немного, при этом — только из Минска. Все рейсы «Белавиа» из Гомеля отменены, пишет «Флагшток».

Напомним, гомельский аэропорт закрыли с началом агрессии РФ против Украины — его использовала российская армия.

Приостановлены рейсы также из Могилева. А время полета из Минска в Турцию увеличилось до 6 часов, в Египет — до 8 с половиной часов (с дозаправкой в Казахстане).

Других вариантов прямых рейсов только два — Грузия и ОАЭ. Белорусам рекомендуют ехать на автобусах в Россию или заняться «внутренним туризмом».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».